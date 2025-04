A mediados de marzo se entregaron 30 casas que formaban parte de un proyecto habitacional de 108 viviendas surgido en 2016. Las restantes 78 familias todavía esperan una respuesta. Sin embargo el director de la Regional Sur del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) Pablo Echandi había asegurado que no había un plan a corto plazo para construir los inmuebles que faltan

Ahora, el gerente de Vicoer Carlos Camarada señaló a Ahora ElDía que el convenio firmado en 2016 establece la obligación de IAPV de construir las 108 viviendas.

“La función de Vicoer es conseguir el terreno y presentárselo a IAPV, que puede confirmarlo o rechazarlo. Si lo considera apto, emite una resolución, que en este caso es la 1.470 y que se firmó el 19 de junio de 2016. Dentro del convenio a través del artículo 4 incisos D, la cooperativa está obligada a armar el grupo adjudicatario de la operatoria. Además, como parte del acuerdo, Vicoer dona el terreno al IAPV con la condición de que construya viviendas para sus socios”, explicó sobre la manera en que funciona la cooperativa.

Según relató Camarada, la idea original era hacer 30 casas por año, aunque no fue lo que pasó. Esto se debe en parte a que no estaba prefijado un plazo de cumplimiento: “Antes firmábamos la donación del terreno y la operatoria se hacía entre 4 y 6 años. Pero en este caso, el proceso se ha estirado enormemente y el perjudicado es el asociado”.

Es importante señalar que la donación de los terrenos se hace bajo escritura y hasta que el proyecto no está aprobado por el IAPV no comienza la convocatoria de aspirantes.

Vicoer cobra a sus asociados una cuota para recuperar la inversión hecha en el terreno y luego poder adquirir otras tierras para otros asociados: “Cada centavo que la cooperativa cobra es para que nuevos asociados puedan acceder a una vivienda”, aclaró Camarada.

Dadas las últimas declaraciones del IAPV, en donde se mencionó que no se podría avanzar con las 78 casas restantes, Vicoer tomó medidas extrajudiciales y envió tres notas al Instituto. Como no recibió respuestas, decidió comenzar con acciones judiciales: “Lo que queremos es que IAPV determine la fecha de inicio de todas las operatorias que tiene con Vicoer. En estos últimos 5 años, se hicieron 30 viviendas en Gualeguaychú, 30 en Concepción del Uruguay y 30 en Paraná. Se avanza, pero no a la velocidad que tendríamos que ir. Además, el Instituto se había comprometido a hacer las 108, no sólo 30. En lo judicial se determinará como siguen las operatorias. Es más, dijimos que no hace falta que hagan todo junto, sino que nos presenten un plan, pero necesitamos saber cuándo y en cuánto tiempo”, bosquejó el gerente.

Y continuó: “Están nombrados los jueces, nosotros ya presentamos todo. Ahora, los jueces tienen que determinar el pase al IAPV, y decir cómo seguimos. Independiente de esto, tenemos una buena relación con el Instituto. No obstante, los contratos no pueden ser in aeternum (para toda la eternidad). Queremos que fijen fecha para el inicio de las obras que faltan”.

El convenio con el IAPV y el Municipio

Uno de los pasos fundamentales para que las 78 familias de Vicoer puedan acceder a la casa propia es comenzar con las obras de nexo e infraestructura.

Con este objetivo, el exintendente Martín Piaggio, a tan sólo un mes de terminar su segundo mandato, firmó el 6 de noviembre de 2023 un convenio a través del cual “toma a su cargo las obras de abastecimiento de agua potable e infraestructura del barrio. En ese contrato el IAPV se comprometió a financiar con fondos propios las 78 viviendas que faltaban y la infraestructura de los lotes. Si bien son gestiones anteriores, los organismos siguen siendo los mismos”, expresó Camarada.

Vicoer en una de las notas enviadas al IAPV le propuso “avanzar en una segunda etapa de infraestructura para poder dotar al terreno de todos los servicios, para al menos que los lotes tengan servicios y las familias puedan acceder a los créditos para viviendas que el propio IAPV está ofreciendo”.

Sobre el acuerdo firmado con el Municipio de Gualeguaychú, Camarada resaltó que “si bien está firmado un convenio, no podemos echarle la culpa de nada. El Municipio está colaborando y no le hemos iniciado ningún tipo de acción legal. Por otra parte, no es mucho lo que tiene que hacer, porque las obras de nexo fueron llevadas para las 30 viviendas que se entregaron. Quizás deban agrandar un poco las obras para que sea para las 108 viviendas”.

Por el momento, no hay respuestas para las restantes familias que forman parte del proyecto, por lo que deberán esperar qué determina el proceso judicial, con la esperanza de un futuro no tan lejano, tener sus casas en los terrenos que han pagado.