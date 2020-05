Víctor Marchesini, muy duro con Cascini: "es un soberbio, así le está yendo"

En declaraciones a la FM 93.7, el ex defensor surgido en Ferro Carril Oeste dijo que "Cascini me llamó de forma altanera porque es un soberbio. Yo soy frontal y no tengo problemas con nadie, y me siguen llamando todos los ex compañeros de trabajo porque saben quien soy. Cada uno actúa como quiere, allá él. Yo voy a seguir yendo a Boca a ver las inferiores cuando tenga ganas".

Marchesini también cuestionó a Cascini por el video que grabó el ex mediocampista en donde pidió por la salud de los detenidos en distintas cárceles. "os presos tienen que cumplir su condena y si su salud nos afecta a todos, hay prepararles un lugar acorde. Pero no hay que liberarlos", señaló el ex zaguero boquense.

Víctor Hugo Marchesini, de 59 años, logró en Boca la Supercopa de 1989, la Recopa de 1990, el torneo Clausura de 1991 y el Apertura de 1992.