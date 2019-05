Victoria de Central y derrota de Carpinchos por el Provincial

En el primer tiempo el Rojinegro anotó un try de Franco Carmona y en el segundo período fue notoriamente superior. De entrada vino un try de Damián Campostrini convertido por Juan Pablo Benedetti, luego de nuevo apoyó Campostrini y Benedetti metió la conversión para estirar diferencias.

Consolidado como dominador del juego, Central volvió vulnerar al ingoal rival, llegó un try de Antonio Greissing, luego otro de Andrés Farabello, para rematar el partido con un try de Agustín Espósito convertido por Benedetti y un nuevo try de Damián Campostrini convertido por Benedetti para el 43-7 final.

El Rojinegro formó con Lucas Yakel, Santiago Quiroga, Agustín Balbuena, Sebastián Larrosa, Miguel Zabaletta, Andrés Rébora, Álvaro Ramos, Franco Carmona, Martín Cincunegui, Martín Delguis, Andrés Farabello, Emiliano Berrini, Renato Veronesi, Diego Romero y Juan Pablo Benedetti. Posteriormente ingresaron Damián Campostrini, Santiago Corujo, Luciano Vela, Agustín Espósito, Antonio Greissing y Felipe Casenave.

Carpinchos perdió en su cancha

En el Parque Unzué, Carpinchos desperdició una buena chance de saltar a la punta de las posiciones cayendo ante Colón RC 14-5 en un partido trabado de que se definió con dos trys penal sancionados en contra de Carpinchos que le terminaron costando la derrota.

Carpinchos se puso arriba en el marcador con un try de Mariano Emeri, pero los dos trys penal que le concedieron a Colón terminaron inclinando la balanza a favor del puntero del grupo, que sigue invicto y sacó diferencia sobre sus perseguidores en la tabla.

Carpinchos formó con Mario De la Concepción, Manuel Sittner, Eduardo Bartollini, Rodrigo Ucelli, Martín Gómez, Joaquín Ancherama, Martín Funes, Juan Martín Dumón, Tobías Crespo, Gian Marco Marchetti, Rodrigo Castillo, Pedro Fernández, Facundo Ucelli, Mariano Emeri y Lucas Aleu, ingresando luego Simón Merello, Joaquín Abelenda, Claudio Albornoz y Beltrán Medrano.

RESULTADOS

Carpinchos 5 – Colon RC 14

Aguará Ivity 7 – Central Entrerriano 43

Jockey Club Gualeguay 45 – XV Robles Caseros 8

POSICIONES

Colón RC 22; Carpinchos, Central Entrerriano y Jockey Club Gualeguay 15; XV Robles Caseros 5; Aguará Ivity 0.

PRÓXIMA FECHA

Aguará Ivity – Colón RC

Jockey Club Gualeguay – Central Entrerriano

XV Robles Caseros - Carpinchos