Victoria de Deportivo de visitante y derrota como local de Central Larroque

El Azul venció 2 a 0 a Gualeguay Central y se afianza arriba en su grupo, mientras que el Rojo larroquense mereció algo más pero se quedó sin nada, cayendo ante Centro Bancario 1 a 0 en el Fortín. En cancha de Gualeguay Central, Deportivo Urdinarrain dio otro buen paso para perfilarse como uno de los candidatos en la Copa Entre Ríos, venciendo a los locales 2 a 0 en una actuación convincente del equipo de Augusto Spandre. El partido comenzó con dominio del equipo local, con jugadores de buen pie pero sin demasiado peso ofensivo, lo que hizo que Deportivo se repliegue bien el fondo y en una salida rápida, hubo un buen pase de Fernández para el pique de David Telechea, quien ganó entre los centrales y definió ante la salida del arquero Portalupi. A los 35 minutos, hubo una mano de Exequiel Pérez que el árbitro sancionó como penal. El remate lo tomó Danilo Balbuena, que le dio colocando su remate y motivando una notable respuesta del arquero Jonathan Perilli, quien sacó al corner el remate para mantener el cero en su arco. En el complemento Deportivo manejó el partido, controló a los mejores hombres de Gualeguay Central y tuvo chances para aumentar. Lo tuvo Popelka pero no pudo aumentar, hasta que a los 32, tras una buena jugada entre Telechea y González, la pelota derivó en Fernández que remató al arco, el arquero dio rebote y Guillermo Ronconi aprovechó para capturar el rebote y poner el segundo tras eludir a Portalupi. Lo ganó bien Deportivo, fue oportuno cuando no la pasaba bien en el primer tiempo, pero luego con oficio y jerarquía pudo justificar la victoria, sostenido en una buena labor del arquero Perilli, sus defensores centrales y los delanteros, que siempre fueron importantes para poder conseguir un buen triunfo.En Larroque, Central Larroque cayó ante Centro Bancario de Gualeguay 1 a 0, con un tanto anotado por Diego Galligo en el complemento. EL equipo de Matías Marchesini buscó asumir protagonismo y tuvo chances, con un cabezazo de Quintana y un mano a mano de José Escalante que no pudo ante el arquero Hurtado. Los gualeyos presionaron arriba, buscando desnivelar con la velocidad de Mauricio Medina Bello y Diego Galligo por los costados, chocando contra un seguro fondo de Central Larroque, que tuvo un par de buenas intervenciones del arquero Gonzalo Pérez. En el complemento Central Larroque buscó adelantarse a buscar el gol, pero en una buena contra de los visitantes, Medina Bello cruzó la pelota al sector izquierdo, por donde ingresó Diego Galligo a las espaldas de Lucas Viale, para definir ante la salida del arquero Pérez Romani y colocar lo que sería el tanto de la victoria. Los locales fueron a buscar el empate, con empuje y coraje, aunque sin tanto juego. Bancario creció defensivamente para neutralizar los intentos del equipo local, que tuvieron un par de chances pero sin demasiada claridad para poder alcanzar al menos un punto.