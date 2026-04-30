La ciudad de Victoria será sede del X Congreso Internacional de Ovnilogía que se realizará los días 15, 15 y 17 de mayo y convocará a especialistas de distintos países buscando profundizar el estudio del fenómeno con respaldo científico y experiencias documentadas.

El evento se desarrollará en el Cine Teatro Victoria y contará con la participación de investigadores argentinos, sudamericanos e internacionales. Además, incluirá una actividad inédita en el país vinculada a protocolos de contacto con el fenómeno.

En declaraciones al medio entrerriano ElOnce, Andrea Pérez Simondini, investigadora del fenómeno ovni y a cargo de la organización, destacó la relevancia del encuentro al señalar que “es la décima edición del congreso y la verdad que para nosotros es muy importante porque lleva una agenda que va escalando no solo a nivel de Argentina, Sudamérica, sino a nivel internacional”.

En ese sentido, aseguró que “es uno de los diez congresos más importantes del mundo” y remarcó que participan “los que están marcando agenda en la desclasificación, y que todos estamos leyendo”.

Asimismo, indicó que existe expectativa por anuncios a nivel global: “Estamos ahora a la expectativa que en una semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abra lo que va a ser una desclasificación importante”.

Sobre el tema de los archivos, Pérez Simondini destacó que “en Argentina ya hemos logrado desclasificar documentos, igual que en Brasil y estamos casi convencidos de que va a ser bastante fuerte”. Y explicó que David Grusch, ex oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y ex agente de inteligencia, “hoy está asesorando directamente a Trump y acaba anunciar que lo que se va a exponer va a ser difícil hasta de digerir; por lo cual estamos con mucha expectativa”.

Actividades inéditas y enfoque científico

El congreso incluirá conferencias y una experiencia inédita en Argentina vinculada a la investigación del fenómeno. “Va a tener una actividad el día viernes que por primera vez se va a hacer en Argentina, que tiene que ver con la aplicación de un protocolo de contacto”, explicó.

Sobre esta propuesta, detalló que se trabajará con estímulos tecnológicos y testimonios de personas que aseguran haber tenido experiencias, con el objetivo de obtener datos medibles: “Todo eso va a ser monitoreado, medido con tecnología y además con toma de datos sobre las experiencias y después generará un paper para que quede a consideración de la ciencia”.

Avances y desafíos en la investigación

Respecto a los avistamientos, Simondini aclaró que muchos reportes actuales están vinculados a satélites.

“Hay que hacer un filtro importante, porque muchos hoy denuncian ovnis con la observación de los Starlink, que son los satélites que lanza SpaceX de Elon Musk, que nos dan tecnología 5G y se lanzan en ramilletes. Cada 10 denuncias por lo menos la mitad o un poquito más, tienen que ver con esos satélites”, dijo.

Más allá de eso, manifestó que “desde noviembre del año pasado estamos teniendo un periodo con muchos eventos que producen alteraciones físicas, dejan huellas circulares en los campos, y la denuncia de cortes de luz es bastante emblemática”.

También remarcó la necesidad de avanzar en el reconocimiento científico del fenómeno: “Todavía no logramos que lo tomen como un objeto de estudio y eso es lo que tenemos que seguir remando”.

Una edición anterior del Congreso en el Cine Teatro Victoria

Expectativa y crecimiento del congreso

Por su parte, Silvia Pérez Simondini valoró la evolución del evento y su impacto: “Yo lo vivo con muchísima alegría porque cuando comencé con la investigación OVNI ya hace muchos años, nunca soñé de que íbamos a llegar a realizar congresos de la calidad con que estamos realizando”.

Además, resaltó la convocatoria internacional: “Figuras relevantes del mundo internacional de la ovnilogía se prestan para venir a nuestros congresos por la calidad que ofrecemos”.

En relación a la propuesta de esta edición, indicó que se denomina “experiencia y evidencia Sudamérica habla” y que buscará integrar distintas miradas: “Va a estar combinado lo humano con la ciencia. Va a haber diferentes opciones por las cuales cada persona se va a sentir identificada”.

El congreso se posiciona así como uno de los principales espacios de debate y análisis del fenómeno OVNI en la región, con creciente proyección internacional.

Los interesados en participar pueden enviar un mail a [email protected]

El museo OVNI, origen y motor del congreso

El congreso es impulsado por el Museo del OVNI de Victoria, un espacio que surgió de manera casi espontánea y que hoy es referencia en la temática a nivel nacional e internacional.

Silvia Simondini relató cómo nació la iniciativa: “El museo es mi hogar, nació porque había comenzado en mi casa con un pequeño saloncito para informar a la gente interesada en la temática”.

En ese sentido, recordó el momento que marcó un punto de inflexión: “Un día vino el periodista Martín Jáuregui y cuando entró dijo: ‘Pero esto no es un lugar de información. Esto es un museo’”.

A partir de entonces, el espacio creció con elementos recolectados durante años de investigación, entre ellos fotografías, documentos y materiales vinculados a casos analizados. Según destacaron, ese trabajo es el que hoy nutre tanto al congreso como a la agenda de investigación que impulsan.

“El museo es la entidad organizadora y muchas de las piezas y los casos que nosotros estamos exponiendo a nivel público nacional e internacional también es parte de esa agenda”, explicaron.

Además, adelantaron que proyectan ampliar las instalaciones debido al crecimiento del interés del público: “Tenemos un plano de 10 por 10 para hacer un salón más grande porque sigue siendo chico”.

Respecto a los objetos más relevantes, Silvia Pérez Simondini detalló: “Tenemos elementos OVNI de UFO Crash, que hoy está siendo investigado en Estados Unidos por Gary Nolan y Jacques Vallée; es uno de los muy poquísimos elementos que se han encontrado fuera de la tierra”.

Finalmente, subrayó la singularidad del espacio: “Todo lo que está en nuestro museo es real. Hay museos en el mundo, pero lo que tenemos nosotros, les aseguro que no está en ningún lado”.

El Museo del Ovni está ubicado en calles San Miguel y Rondeau de la ciudad de Victoria; está abierto al público y funciona como centro de difusión, investigación y consulta sobre el fenómeno, consolidándose como uno de los pilares del congreso que se desarrollará en mayo.



Fuente: ElOnce