La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar diferencias con el gobierno de Javier Milei al cuestionar la compra de un avión en mal estado para la Fuerza Aérea.

A través de una publicación, sostuvo que se trata de un hecho “gravísimo” y aseguró que, años atrás, por situaciones mucho menos importantes, “renunciaban todos los implicados”.

Críticas por la situación militar

Villarruel también apuntó contra el área que conduce el ministro de Defensa, Carlos Presti, y advirtió por la situación que atraviesa el personal militar.

“Mientras los sueldos del personal militar están en el subsuelo y su obra social totalmente quebrada. ¿A quién responden estos uniformados?”, planteó.

Además, remarcó que la Obra Social de las Fuerzas Armadas atraviesa una situación crítica.

Una relación rota con Milei

Las declaraciones se producen en medio de la fuerte tensión política entre la vicepresidenta y el presidente, una distancia que ya se volvió pública en distintas ocasiones.

Desde hace meses, el vínculo entre ambos atraviesa una ruptura marcada por reproches cruzados y diferencias sobre el funcionamiento interno del oficialismo.

El trasfondo del conflicto

Según trascendió, en el entorno presidencial acusan a Villarruel de construir un proyecto propio con vistas a 2027.

Por su parte, la vicepresidenta denunció que dentro del oficialismo hay sectores que buscan empujar su salida, algo que rechazó de manera terminante.

El distanciamiento también se profundizó por desacuerdos en torno al manejo del Senado y por la pérdida de influencia en áreas como Seguridad y Defensa, que, según había trascendido, formaban parte del acuerdo político original de 2023.

Fuente: Agencia Noticias Argentinas