Hinchas argentinos y argelinos se tomaron a golpes de puño en un violento episodio que se produjo pocas horas antes del partido que las selecciones sudamericana y africana disputen su primer partido por el grupo J en el Mundial 2026.

Pese a que el partido se jugará en Kansas, Misuri, este martes a las 22 (hora argentina), la pelea se registró en Nueva York, más precisamente en la mítica plaza de Times Square.

Según se observa en videos que circulan en las redes sociales, entre la multitud que se congregó para hacer la previa al partido que se disputará este martes se produjeron algunas provocaciones, que fueron escalando hacia insultos y finalmente todo desembocó en golpes de puño y patadas.

Ambas hinchadas coincidieron en el icónico punto de encuentro social de Manhattan para realizar sus respectiovos banderazos y expresar su aliento a las selecciones que jugarán a las 22 de este martes en Kansas, pero el encuentro terminó con enfrentamientos muy violentos.

Hasta el momento no se conocieron datos oficiales de autoridades neoyorquinas sobre el saldo de la pelea, respecto de heridos o detenidos.

La selección argentina comienza este martes por la noche su participación en el Mundial 2026 cuando se enfrente con su par de Argelia por la primera fecha del Grupo J. El encuentro, que está programado para las 22 (hora argentina), se llevará a cabo en el Arrowhead Stadium de la ciudad de Kansas y se podrá ver a través de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.