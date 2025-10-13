En diálogo con Ahora Cero Radio, el Jefe de Policía Luis Báez detalló cómo fue la captura del doble femicida en un hotel céntrico de Gualeguaychú.

“En horas del medidía, el Ministerio de Seguridad de Córdoba se comunica con el de Entre Ríos y nos alertan que el celular que utilizó Laerta se encontraba en la zona de hotelería del centro de la ciudad, lo que nos permitió en ese momento comenzar una investigación hotel por hotel hasta llegar al Berlín, donde se constata que esta persona estaba registrada con su nombre completo y el menor de edad”, comenzó relatando.

Y continuó: "Haciendo un resguardo ya que este hombre estaba con un menor y posiblemente con un arma de fuego, se le pide al concerje que avise cuando bajara al hall, porque nos informan que tenía un remis pedido para las 15:30 hs. En un momento dado, la señora nos da aviso de que bajó con una bandeja de desayuno que pidió anteriormente y en ese momento es aprehendido por personal de investigaciones, totalmente sorprendido".

En un video al que accedió Ahora ElDía, se observa precisamente cómo es capturado.

Luego, Báez precisó que “el hobre no se lo esperaba, había bajado con el menor, que a los pocos segundos de la aprehención interviene un personal femenino de la sección motorizada que lo resguarda inmediatamente”.

“El masculino se descompensa en el lugar, fue llevado al hospital Centenario donde es atendido y estaba clínicamente bien, y después se lo lleva a Jefatura donde quedó detenido. Ahora está momentaneamente alojado en la Comisaría del Menor y la Mujer”, precisó Báez.