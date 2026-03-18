Un grave episodio de violencia escolar conmociona a la comunidad de Federación. Una estudiante de una escuela nocturna fue víctima de una brutal agresión por parte de otra alumna, sufriendo heridas de diversa consideración y quedando afectada emocionalmente por el ataque. El hecho ya fue denunciado ante la Justicia.

Según se informó, el ataque ocurrió en el ámbito de la Escuela Secundaria de Adultos N° 1. La agresión, captada en un video que se viralizó, muestra la violencia con la que la atacante arremetió contra la víctima, provocándole múltiples golpes y contusiones.

Denuncia y preocupación

El padre de la joven agredida radicó la denuncia penal correspondiente en la Jefatura Departamental de Policía. En diálogo Radio City, el hombre relató que el ataque fue “sin mediar palabras” y expresó su preocupación por la gravedad de lo sucedido. Además, aseguró que la agresora tendría conocimientos de artes marciales mixtas (MMA), lo que habría agravado la violencia del hecho.

La familia de la víctima manifestó que la joven quedó muy afectada física y psicológicamente, y que actualmente “teme regresar a clases” debido al trauma sufrido. Se aguarda que la institución escolar tome medidas disciplinarias y que la Justicia actúe en consecuencia para garantizar la seguridad de los estudiantes y esclarecer el hecho.