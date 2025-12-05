Descarrilló el tren en Concordia y hubo que interrumpir el tránsito durante una hora en las avenidas Chabrillón y Gerardo Yoya. La formación trasladaba tanques del Ejército Argentino.

El incidente sucedió la noche de este jueves y el lugar está siendo custodiado.

Vecinos de la zona reportaron haber escuchado un fuerte ruido. Personal policial y de tránsito trabajaron en el lugar para desviar vehículos y garantizar la seguridad.

