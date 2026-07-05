La selección de Brasil quedó eliminada del Mundial 2026 en manos de Noruega: Erling Haaland hizo un doblete y Neymar descontó en la última del partido para el 2-1 final. Cuando terminó el compromiso, el astro se puso a llorar en el campo de juego.

La imagen conmovió a todos los fanáticos, ya que se trataba, probablemente, de su último partido con la selección de Brasil.

Sus compañeros inmediatamente corrieron para abrazarlo en medio de la tristeza del plantel brasileño. El delantero no encontró respuestas al resultado que eliminó a la Canarinha del torneo que conquistó en cinco oportunidades.

Video: el llanto desconsolado de Neymar luego de que Brasil quede eliminado del Mundial ante Noruega (Foto: Reuters)

El crack actualmente en Santos ingresó a los 67 minutos en lugar de Gabriel Martinelli y fue uno de los goleadores del partido. Cuando ya se acercaba el final, cambió por gol un penal a Casemiro que recibió un duro codazo.

Con esta derrota, Brasil acumula tres mundiales seguidos sin poder pasar el 5° partido del torneo: en Qatar 2022 y Rusia 2018 perdió en cuartos de final ante Croacia y Bélgica.

Contra quién juega Noruega y cuándo serían los cuartos de final del Mundial 2026

El equipo de Erling Haaland jugará ante el ganador de México vs. Inglaterra el sábado 11 de julio a las 18 horas de Argentina.

Fuente: TN