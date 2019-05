Video: El tremendo accidente de Fernando Alonso en Indianápolis

El español chocó contra el muro en el segundo día de prácticas para las 500 millas. El español Fernando Alonso tuvo su bautismo en los muros de Indianápolis. En el segundo día de pruebas para las 500 millas de la tradicional carrera de la IndyCar, el ex bicampeón del mundo estrelló su auto contra la pared, en un espectacular accidente que no le trajo consecuencias físicas al piloto. El asturiano, que busca en el mítico óvalo conseguir la ansiada Triple Corona (Mundial de F1, 24 Horas de Le Mans y estas 500 Millas), perdió el control de su McLaren-Chevrolet tras tocar el muro en la curva 3 y salir rebotado hacia otro muro del otro lado, cuyo impacto le hizo cruzar la pista para terminar recibiendo un nuevo choque.El bicampeón del mundo de Fórmula 1 no sufrió ningún daño físico, no así su vehículo, aunque tuvo que pasar por la obligatoria revisión médica. "Fernando Alonso pasó la revisión y fue dado de alta", señalaron desde la organización. "Error por mi parte subestimando el agarre en la T3 (Curva 3). Lo siento por el equipo y los muchachos que tienen que trabajar mucho ahora. Lección aprendida. Volveremos más fuertes hoy a última hora o mañana", escribió en sus redes sociales un Alonso, que en el primer día de entrenamientos del martes se quedó a casi un segundo del mejor tiempo.El equipo McLaren-Chevrolet también informó sobre el choque y llevó tranquilidad a todos: "Un incidente en la curva 3 ha acabado con nuestra sesión de entrenamiento. Fernando está OK y el equipo está actualmente evaluando el daño del coche". A los 37 años, Alonso competirá por segunda vez en las 500 Millas de Indianápolis. En 2017 tuvo su primera aparición, con el equipo Andretti, y debió abandonar por una falla en el motor a 20 vueltas del final. Si consigue ganar en esta difícil carrera será el segundo piloto, después del británico Graham Hill, en festejar allí, tras haber conseguido también el Gran Premio de Mónaco en Fórmula 1 y las 24 Horas de Le Mans. La tradicional carrera de los Estados Unidos, en su edición número 103, será el domingo 26 de mayo.