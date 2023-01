Una adolescente de 17 años fue imputada por "lesiones" tras pegarle a su bebé de un año y nueve meses porque lloraba, pero quedó en libertad por ser menor de edad. Debido a la golpiza, el nene perdió un diente y – tal como quedó registrado en un video – la joven se excusó diciendo que “le va a crecer”.

“Callate la boca”, le grita varias veces al bebé mientras este lloraba. "'Me saca' no amiga, lo vas a terminar matando", le reprocha la mujer que grabó el video. "Así no lo podés callar, le bajaste un diente", agrega.

"No pasa nada, el diente le va a crecer", se excusa la adolescente a lo que su amiga le reprocha: "Si, le va a crecer, pero ¿y el trauma a la criatura? Pobrecito este nene".

El caso sucedió en La Plata y salió a la luz cuando Personal del Servicio de Niñez y Adolescencia de Melchor Romero se dirigió hasta la comisaría 14° de Melchor Romero a raíz de un llamado de una oficial que pedía contención ante un episodio de violencia familiar.

La imputada en principio había denunciado al padre del bebé de 1 año y 9 meses por habérselo llevado de su casa sin permiso, pero al dirigirse al domicilio, los efectivos constataron que el menor tenía varias heridas en su cara que eran compatibles con signos de violencia.

La adolescente aseguró que el nene se había caído del sillón mientras jugaba, pero no le creyeron.

La abuela paterna del bebé indicó entonces que su hijo había pedido la custodia porque la mamá le pegaba y mostró pruebas de las agresiones contra el bebé. La Justicia decidió imputar a la madre agresora por el delito de “lesiones”, pero quedó libre por su edad.

El bebé fue llevado al Hospital San Roque de Gonnet y luego a la guardia odontológica del hospital Bollini de La Plata. Médicos constataron que “tenía las encías sangrando y los dientes deformados producto de la agresión que había recibido”.

Además, el bebé presentaba golpes en la zona bucal, labios inflamados, dos hematomas en la mejilla izquierda y un rasguño en el brazo derecho.