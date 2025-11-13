Un impresionante accidente ocurrió en la mañana de este jueves en la Planta Echeverría de Paraná mientras empleados municipales trabajaban sobre un caño de la red de distribución de agua, en una obra que estaba programada.

Al menos dos trabajadores estaban sobre el caño cuando estalló y una impresionante cantidad de agua los eyectó. Según informaron fuentes del Municipio, los obreros están fuera de peligro pese a la magnitud del incidente.

Los empleados operaban sobre la cañería de importantes dimensiones. Autoridades del Municipio brindarán después del mediodía detalles de la labor que estaban realizando en el momento del accidente. En principio, se infiere por el video que estaban utilizando una amoladora y aparentemente una perforación provocó el estallido.

En la filmación los trabajadores que se encontraban sobre el caño directamente desaparecen de escena, mientras sus compañeros que estaban fuera del pozo se apuran para buscarlos y auxiliarlos. Trascendió que habrían sufrido heridas. Desde el gobierno paranaense aseguraron a AHORA: “Están bien. No pasó a mayores, por suerte”.