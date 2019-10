Video inédito: así detuvieron a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo

"Ya paren todo, ya me entregué; no quiero que haya desmadre", dice Ovidio desde su celular. Pero la guerra no cesa y horas después el criminal será puesto en libertad.

La breve detención de Ovidio Guzmán, alias El Ratón, se puede ver en un video publicado el miércoles por el gobierno mexicano que, además, ha desvelado una cronología con su versión sobre cómo se desarrolló la fallida operación militar para capturar al narcotraficante, cuya detención había sido solicitada por un juez el 25 de septiembre para cumplir con una orden de extradición de Estados Unidos

"«Ya no es enfrentar la violencia con violencia, no es el mal con el mal, ya no hay guerra contra el narcotráfico; queremos la paz", dijo el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para justificar por qué se decidió poner en libertad a uno de los capos más importantes de México.

Guzmán

Y es que rápidamente después de producirse el arresto, un grupo de hombres armados desató una ola de violencia y caos por todo Culiacán. Quemaron vehículos de civiles, recorrieron la ciudad subidos en rancheras equipadas con metralletas en la parte trasera y se enfrentaron con militares con el objetivo de generar una situación de pánico para tratar de liberar al hijo del Chapo.

De acuerdo con la cronología publicada por el Gobierno, el inmueble en el que se encontraba Ovidio fue rodeado a las 14:30. Tan solo veinte minutos después, a las 14:50, el operativo militar reportó encontrarse bajo agresión con proyectil de arma de fuego. Es entonces, a las 15:17, cuando los soldados le exigen que ponga fin al caos. Ovidio logra hablar por teléfono con su hermano Archivaldo Iván Guzmán Salazar, quien rechaza poner fin a las agresiones y procede a amenazar a los militares y sus familias, siempre según la versión del gobierno de México.

Será a las 15:45 cuando el Gabinete de Seguridad informe a López Obrador de la situación, que solo cinco minutos después empeorará. A las 15:50, varios grupos armados rodean tres bases militares en Sinaloa y retienen a los soldados dentro. Más adelante, a las 17:04, la tensión sube cuando aumentan las agresiones contra las fuerzas militares y se produce una fuga masiva de reos del penal de Aguaruto, en Sinaloa. Será las 18:49 cuando el Gabinete de Seguridad Federal ordene poner fin a la operación.