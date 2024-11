El Presidente Javier Milei le brindó una entrevista a su pareja Yuyito González que se transmitió por una señal de cable. En el programa habló de su relación con la música y terminó entonando dos canciones: “Libre”, de Nino Bravo, y “Let it be me”, de Elvis Presley.

“Yo a los Rolling Stones los vi 14 veces y tengo la colección completa. No solo eso, sino que tuve una banda tributo a los Stones y el recital arrancaba con Brown Sugar. Teníamos una banda que se llamaba Everest y yo cantaba. Ponele, supongamos”, señaló el mandatario en tono jocoso.

En ese sentido, aseguró que los actos que encabeza “son como un recital de rock. Uno tiene que entender la lógica del background que uno tiene. Hay distintos elementos que explican cómo soy: el arquero de fútbol, el cantante de rock, el economista… En el Luna Park lo saqué al cantante de rock”, sostuvo.

Milei también expresó su admiración por Elvis Presley y estimó que tiene “más de 100 discos en vinilo, además de un montón de CDs. Suspicious Mind fue el primer tema que me impactó”, afirmó. “Y a mí me encantan los temas de Elvis que tienen que ver con nosotros”, acotó Yuyito, quien le pidió que cantara Unchained Melody.

El Presidente interpretó un par de versos y su pareja lo celebró: “¡Sos impresionante! Para mí, vos superás a Elvis y a todos. ¿Y la otra, Let it be me? ¡Esta letra me encanta!”, le sugirió. Entonces, Milei le cantó el comienzo del tema: “Dios bendiga el día que te encontré / quiero quedarme cerca de ti / Y por eso, te lo ruego / deja que sea yo”