Video: La incómoda pregunta de Flor Vigna a Tini Stoessel en pleno aislamiento

En medio de rumores de crisis entre Tini y Sebastián Yatra, con quien no se ve hace semanas por el aislamiento social por el COVID-19, Flor le preguntó a Tini: “¿Sufriste mucho por amor?" La consulta tomó por sorpresa a la cantante, quien dio varias vueltas antes de responder.

“Las emociones están para vivirlas también. Hay dolores que son inevitables”, dijo Flor en un diálogo casi amigable con Tini. “Sí. Quizás con el que peor la pasás y más sufrís es con el que más terminás aprendiendo”, le respondió la cantante.

Pero al escuchar el mensaje, Flor fue por más y le preguntó si había sufrido por amor. Ante la pregunta, Tini quedó helada y solo se escuchó un suspiro de fondo. Luego dijo que el padre le estaba hablando por fuera de cámara y le preguntó a Flor si la escuchaba mejor usando el micrófono de mano. Pero ya sin poder salir de la pregunta, respondió: “Sufrir por amor, ¿quién no sufrió por amor? Cuando uno toma la decisión de enamorarse, corre el riesgo de sufrirlo o tal vez no. Uno nunca sabe, tampoco paralizarse. El miedo paraliza y no te deja avanzar, no está bueno eso”, sostuvo la joven.

“¿Te pasó que alguna vez te hartaron y tuviste ganas de pegarte un año sabático?”, preguntó luego Vigna. A lo que Stoessel, entre risas, respondió: “Todo lo que haga mejor y feliz a la persona me parece buenísimo. Todavía no me sucedió, quizás porque todavía soy joven. Quizás mas adelante cuando sea madre. Siempre supe que quería ser mamá, es el sueño de mi vida, es una de las metas y sueños más grande que tengo”, confesó Tini. “¡Qué loco que ya a tu edad sepas eso, que querés ser mamá!”, se sorprendió Flor Vigna durante la transmisión.

Desde hace varias semanas está el rumor de que Tini y Yatra están cursando una crisis amorosa en su relación. La distancia por la cuarentena del coronavirus no ayudó a disipar las versiones, sino que -incluso- se agudizaron ya que ella está en Argentina y su novio en Colombia, su país natal, junto a su familia. Pero además, a Sebastián se lo vio llorando en un video de Tik Tok y Tini intentó evitar hablar de la ruptura en medio de una entrevista.

A pesar de no confirmar las versiones, Tini confesó que la pareja está pasando por un momento complicado. “Por ahora estamos juntos, pero no es fácil. Es algo que vamos a tener que hablar entre nosotros”, señaló la joven cantante.

Stoessel y Yatra publicaron juntos la canción “Oye” a principios del año pasado, que tuvo una gran aceptación del público de ambos cantantes. El éxito fue tan grande que ella se presentó en Colombia, acompañada de su novia, al igual que el cantante lo hizo en el Estadio Luna Park, de Buenos Aires.