La llegada de Sergio Massa como nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura, tras horas de rumores, se precipitó durante la tarde del jueves 28 de julio y en algunos casos sorprendió a los protagonistas del rediseño en algunas áreas de gobierno. Fue el caso del presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, quien se enteró en el fragor de la tarea que sería reemplazado por Silvina Batakis, la ahora ex ministra de Economía.

Hecker se encontraba en la provincia de Catarmarca, inmerso en una actividad oficial del organismo que presidía cuando le llegó de la comunicación de su salida. Un video ocasional, durante el acto en la provincia del norte, capturó el gesto de sorpresa en su cara. El economista se preparaba para dar un discurso en un acto al que había acudido con fines institucionales. Había arribado para presentar la Tarjeta Minera Nación, en la que incluso lo acompañaba el gobernador provincial, Raúl Jalil.

Mientras trataba de digerir la noticia, el ex presidente del Banco Nación habló ante los presentes y trató de hace un balance sobre su gestión: “La verdad que uno intentó cumplir con lo que uno pensó que tenía que ser la función y cómo tiene que ser un banco público, entre otras cosas, en el trabajo profesional y político. Estoy, la verdad, así son las cosas, el banco que hoy dejamos, o que hoy me toca dejar a mi o que hoy me deja a mi. En algún casillero podré ubicarme, pero este banco es uno que está mucho mejor del que nos tocó recibir. Uno podría hacer apreciaciones subjetivas, nosotros recibimos uno que no daba créditos a las pymes. Cuando volvimos a darles créditos a las pymes los mismos funcionarios dijeron ‘bueno vamos a hacer algo normal’”, atinó a comentar.

De esta forma, en medio de gestos de desilusión, Hecker finalizó su gestión para dar paso a Batakis, la ex ministra que solo duró 24 días en su anterior puesto.

A diferencia de este, el cambio de Bakatis fue anunciado en un comunicado de la Casa de Gobierno: “El presidente reconoce y agradece el compromiso que demostró al sumarse al Gabinete”, reza. Batakis había llegado tras la salida de Martín Guzmán, designada el domingo 3 de julio y al día siguiente realizó la jura.

Tras apenas conseguir armar su equipo de trabajo, planear sus primeros pasos de gestión y concretar un puñado de medidas, la ex ministra de Economía de la Provincia de Buenos Aires desembarca en el Banco Nación. Allí su trabajo estará más enmarcado en la agenda propia de esa entidad financiera pública, que tiene programas de financiamiento a pymes como uno de sus elementos centrales. También tiene, en un momento de tensión con el campo por el ritmo de liquidación de soja, una herramienta como el plazo fijo “chacarero” creado especialmente para ese fin.

La salida de Batakis se dio luego de 24 horas de fuertes versiones de recambio mientras la funcionaria todavía se encontraba en los Estados Unidos tras finalizar su misión en Washington. Los rumores de la llegada de Massa como ministro se intensificaron el miércoles pero fueron en principio desactivados por la ausencia de Batakis.

Su retorno a Buenos Aires volvió a instalar los transcendidos de cambios inminentes y, tras una reunión con el presidente Alberto Fernández, puso primero su renuncia a disposición mientras sonaba con cada vez más fuerza el nombre de Massa como ministro de Economía. Finalmente terminó por acordar un traspaso al Banco Nación.

La salida de Batakis de Economía fue uno de los múltiples cambios en el gabinete que se materializaron este jueves. El principal, como fue dicho, fue la llegada de Massa, que además desembarcará en un ministerio que concentrará Desarrollo Productivo y Agricultura. Esos dos ministerios pasarán a estar subsumidos a Economía y sus hasta hoy titulares, Daniel Scioli y Julián Domínguez, tendrán otros destinos. Scioli volverá a la embajada argentina en Brasil, donde se desempeñaba hasta hace dos meses. Domínguez, en tanto, presentó su renuncia.

Por otro lado, Gustavo Beliz se fue de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, lugar que será ocupado por Mercedes Marcó del Pont. Este área, también, quedará bajo el ala de Sergio Massa. El lugar de director de AFIP será para Carlos Castagneto, hasta ahora director de Seguridad Social del organismo recaudador.

El hasta hoy presidente de la Cámara de Diputados deberá formalizar su nuevo equipo a partir de mañana y en los próximos días. Habrá secretarías claves para nombrar, entre ellas Desarrollo Productivo (en caso de que exista bajo ese nombre) y Agricultura, Ganadería y Pesca. (Infobae)