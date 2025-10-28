Le escribió "Perro infiel" al auto de su novio en una furiosa reacción. Una escena de furia y venganza amorosa se volvió viral en Ecuador, donde una mujer decidió ajustar cuentas con su novio pintándole todo el vehículo con un aerosol. La situación, cargada de enojo y dramatismo, desató una ola de comentarios y reacciones en redes sociales.

El episodio ocurrió en un estacionamiento y fue registrado desde el balcón de un edificio cercano. Un testigo grabó toda la secuencia mientras la joven, con gesto decidido, se acercaba al vehículo y comenzaba a escribir sobre la chapa.

Según publicó el medio Extra, las imágenes muestran cómo la mujer deja un mensaje contundente: “Perro infiel”, frase que escribió con pintura negra a lo largo de una de las puertas laterales del coche, ante la mirada atónita de quienes se encontraban en el lugar.

¡LE PINTÓ LA VERDAD EN LA CARA…DEL CARRO 💔 En un parqueadero en #Daule, una mujer la “pintó” el carro de su ex con insultos como “perro infiel” y “traidor”. ¿Tú harías lo mismo? #DecanoDeLaPrensaManabita #101añosjuntoati pic.twitter.com/TvmvK156bb — Diario El Mercurio (@elmercuriomanta) October 23, 2025

Reacciones divididas en redes sociales

El video se difundió rápidamente en plataformas como X (ex Twitter), TikTok e Instagram, donde acumuló miles de reproducciones y comentarios. Algunos usuarios celebraron la acción de la joven como una forma de “justicia emocional” frente a una traición amorosa.

Otros, en cambio, la criticaron duramente por haber incurrido en daños a la propiedad privada, advirtiendo que su conducta podría ser denunciada como un delito penal. “Por más bronca que tengas, eso no se hace”, opinó un usuario.

La filmación se viralizó en pocas horas y reavivó el debate sobre los límites entre las reacciones impulsivas y las consecuencias legales de este tipo de actos. Casos similares de venganza amorosa se han viralizado en distintos países de la región, donde las redes sociales se convirtieron en escenario para exponer infidelidades y escraches públicos. Mientras tanto, la autora del hecho aún no fue identificada, aunque su video ya recorre el mundo con millones de visualizaciones.