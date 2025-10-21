En estos momentos los bomberos voluntarios de Gualeguaychú trabajan en un incendio de gran magnitud en el área de logística de la empresa Clúster, en el acceso sur de la ciudad, a metros del Parque Industrial.

Pasado el mediodía de este martes, se desató el fuego en la empresa Cluster SRL. Allí, varios pallets de madera se prendieron fuego y motivaron la rápida intervención de los bomberos voluntarios, que continúan trabajando en el lugar para contener las llamas.

En los videos publicados por Ahora ElDía, se puede observar las dimenciones del incendio, que abarcó a gran parte de las pilas de pallets del lugar.

Por el momento, se desconocen los motivos del origen del fuego.

El incendio se encuentra circunscripto al sector de acopio de pallets, continuando las tareas de control y enfriamiento en el lugar.

Los bomberos trabajan en coordinación con Defensa Civil y con el apoyo de unidades cisternas de la Municipalidad de Gualeguaychú, que asisten en la recarga de agua para las autobombas.