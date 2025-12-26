Se registró una violenta pelea entre jóvenes en el Balneario Santiago Inkier de la ciudad de Colón, durante la madrugada de este jueves de Navidad. El hecho motivó la intervención de la Policía de Entre Ríos.

Hombres y mujeres protagonizaron una gresca generalizada con golpes de puño que obligó a los uniformados a intervenir. Según se supo, hubo al menos tres personas demoradas. También policías resultaron lesionados.

Las imágenes fueron captadas por un joven que fue testigo del hecho. Rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Mirá el video: