Una de las tantas imágenes de la violencia que sufrieron muchos hinchas de Boca en la previa a la final ante Fluminense involucró a un gualeguaychuense, que lo sufrió en carne propia y no pudo acceder al Maracaná.

Ahora ElDia dialogó con el hincha, que pidió reserva de su identidad, quien explicó que “quedé afuera cuando cerraron las puertas, tenía la entrada en el celular y se la estaba mostrando al Policía para que me dejen entrar. Sin mediar palabra me tiraron el gas pimienta y, después de lo que se ve en el video, me pegaron dos palazos en la espalda”.

El hincha gualeguaychuense, que todavía se encuentra en Río de Janeiro, manifestó que “fue increíble la desorganización que hubo en la previa, mucha gente con entradas no pudo pasar, cuando vieron que se completó el lugar, cerraron las puertas y empezaron a reprimir a los que pretendíamos entrar con nuestra entrada en el celular. Me tocó a mí, como le tocó a otros hinchas”.