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Video: un padre baleó a un joven en una canchita de fútbol
El ataque se produjo tras una discusión. El agresor intervino presuntamente luego de un altercado que protagonizó su hijo.
Un joven fue baleado en la cancha de fútbol del Parque Gazzano de Paraná. El hecho sucedió este viernes por la noche, tras una discusión. El agresor intervino presuntamente luego de un altercado que protagonizó su hijo. Según se informó a AHORA, el herido fue trasladado al Hospital San Martín.
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