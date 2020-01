Video: Un patovica dejó inconsciente a un joven en Mar del Plata

Joaquín, el joven que recibió una brutal golpiza a la salida de un boliche de Playa Grande por parte de un hombre de seguridad, dialogó con Teleocho Informa.

"Gracias a Dios caí bien y no me pasó nada, podría haber sido otra persona y me pudiera haber matado. Es una lastima que una persona así esté para cuidarnos", comentó.

Asimismo, indicó que "sinceramente es muy poco lo que me acuerdo. Caigo al piso y sinceramente no me acuerdo más nada. Es algo inentendible. Esa persona es un animal".

"Eran los únicos responsables que son la seguridad del mismo boliche. Se han comunicado conmigo personas de la empresa para ver cómo estaba", agregó Joaquín.

"Si ves el video claramente se ve que me podría haber matado. Mínimamente pido que me diga mira me equivoqué", comentó.