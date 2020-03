Video: una joven grabó el momento en que un remisero la acosaba

"Cuando veníamos por [Avenida] Armenia escucho por la radio que el de la base dice: '¡Está buena! Anda, ¿eh?' Levanto mi cabeza y veo que le mandó dos fotos mías al operador y me estaba por sacar otra foto más", dijo Oriana al mismo medio. " ¿Para qué?, ¿A usted le parece bien hacer eso?" , lo interrogó molesta la joven.

Embed Un día más comprobando que son lo peor!! No se puede terminar bien UNA noche pic.twitter.com/SCvI6ox4Mm — OG (@OGirazoles) March 8, 2020

Sin mostrarse arrepentimiento, el remisero le respondió: "Me dijo que le mostrara cómo eras vos, nada más" . El hombre de más de 50 años siguió minimizando el acoso y agregó: "No hice nada malo" .

Todo el intercambio fue grabado por Oriana y el video tuvo hasta el momento más de 197.000 visualizaciones.

La joven llegó a su casa a las 8.10 y, más tarde, fue a la agencia de remises que le había brindado el servicio para pedir datos sobre el conductor que la acosó, pero la respuesta fue negativa. "No me quieren decir nada, me pidieron que por favor no haga la denuncia, me pedían disculpas" , dijo Oriana.

Luego de la infructuosa visita a la remisería, la joven víctima del acoso presentó una denunciar en la Comisaría 5° Urbana, pero "la denuncia quedó archivada en fiscalía" , mientras que el material fílmico, que iba a ser analizado en la Dirección de Delitos Complejos, fue descartado.