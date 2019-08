Video: Una mujer se prendió fuego frente a los tribunales de Catamarca

En compañía de familiares y amigos que cortaron el tránsito en la intersección de las calles Sarmiento y San Martín, la mujer, identificada como Cristina López, llegó hasta la Plaza 25 de Mayo, frente al Juzgado Federal.

Lo peor llegó después.

Cristina se ató desde la cintura con un cinto contra un cartel de tránsito. Con los pies descalzos y parada sobre una base blanca, se roció con alcohol, tomó un encendedor y se prendió fuego.

Las llamas apenas alcanzaron a propagarse por sus piernas cuando inmediatamente efectivos de la policía provincial y del cuerpo de bomberos llegaron con extintores y evitaron un desenlace mucho más grave.

Después del autoflagelo, las corridas, los gritos e insultos se adueñaron del momento; los ladridos de los perros acompañaron en medio del descontrol. La insólita escena quedó registrada en las cámaras de los teléfonos celulares de varios testigos que no podían creer lo que veían.

Catamarca video

Según se supo, Cristina tomó la drástica decisión para reclamar por la libertad de su hijo, Víctor López. Él fue condenado a la pena de cuatro años de prisión por comercialización de estupefacientes, de los que lleva tres años y cinco meses cumplidos en el penal de Miraflores.

Antes del revuelo, Cristina había dicho a los medios de televisión que su hijo consumía drogas y "le hacía los mandados" al dealer local "con tal de que le dé la porquería". En uno de eso envíos -contó la mujer- fue arrestado. "Está detenido en una causa por narcotráfico como un perejil más", agregó.

"Acá nos inventan todos los días que el juez no puede firmar la liberación. Nos han dicho que le faltan ocho meses y eso no es justo. Le han dado cuatro años pero no le han dado beneficios y tiene una excelente conducta", consideró Cristina.

La mujer fue asistida por personal del SAME. Luego la trasladaron al hospital más cercano. Tras el episodio, según señaló el sitio Catamarca Actual, hubo dos personas demoradas, quienes serían familiares y se encontraban en la protesta.