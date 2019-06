El pasado jueves estuvieron a punto de salir en las noticias nacionales por una tragedia, pero terminaron siendo partícipes de un milagro. Doha se acercó a la ventana del domicilio, que está en un segundo piso, mientras su madre cocinaba. Debía estar cerrada, pero Leyla no se dio cuenta de que estaba abierta.

Feuzi Zabaat, un argelino de 17 años que trabaja en una tienda de la misma calle, se dio cuenta justo a tiempo de que la niña estaba demasiado cerca del borde. Sin dudarlo, se acercó al edificio y se paró debajo de la ventana.

Doha cayó. Pero Zabaat estaba listo y logró sujetarla cuando estaba a punto de golpear el suelo. La salvó de un golpe que podría haberla matado.

Rápidamente un grupo de personas se amontonaron a su alrededor, estupefactas ante lo que acababa de suceder. El incidente fue capturado por la cámara de seguridad de una tienda de un edificio adyacente.

La niña estaba completamente ilesa, pero muy asustada. Zabaat no la soltó en ningún momento, hasta que su madre se dio cuenta de lo sucedido y bajó desesperadamente para tomar a su hija.

Estambul

Los padres, que tienen bajos recursos, decidieron darle una humilde recompensa: 200 liras turcas, equivalentes a 34 dólares. Además, hicieron un sacrificio religioso al día siguiente para celebrar el rescate de su hija, según informa el Daily Sabah.

Un caso muy similar había sido registrado por cámaras de seguridad el mes pasado en Yining, China. Un hombre identificado como Tonik Turghanbek salvó un bebé de dos años que se precipitaba directo a su muerte tras caer del quinto piso.

El joven de 28 años salió de su automóvil al darse cuenta de que el niño caía. Sin pensarlo dos veces usó sus rápidos reflejos para amortiguar el impacto, colocándose debajo de donde el bebé caería justo a tiempo.

El niño, que resultó ileso, se le cayó encima y, por el golpe, hizo que Tonik se desmayara. El hombre fue trasladado a un hospital con abrasiones cutáneas en cabeza, brazos y pecho. Sin embargo, ya está recuperado.

"En el momento en que lo vi, ya se estaba cayendo. No pensé en nada en ese momento, y luego lo atrapé. No sé qué pasó después de eso, ya que me desmayé por un tiempo.Cuando me desperté, la policía y los rescatistas estaban todos aquí", contó Tonik a la prensa local.