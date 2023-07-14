En un vídeo al que accedió Ahora ElDía, se puede ver el momento donde los ocupantes del VW increpan al conductor del Megane.

Todo fue a raíz del hecho de extrema imprudencia que sufrió la familia que viajaba hacía Villaguay y fue impactada por un auto que invadió su carril y, según confirmó la policía, el conductor se dirigía bajos los efectos del alcohol.

Según informaron fuentes policiales al portal UrdiDigital, desde Comisaría Gilbert a las 03.20 se tomó conocimiento de un accidente de tránsito en ruta 20 en cercanías del acceso a la localidad.

Una vez llegado el personal policial al lugar, constató que un vehículo VW Taos color gris, conducido por un joven de 25 años, de Villaguay, en compañía de su padre y su hermano circulaba en dirección sur norte. Asimismo un vehículo Renault Megane de color azul, el cual era conducido por un hombre de 50 años quien se dirigía en sentido contrario, norte-sur, desde la localidad de Gilbert a su domicilio en Urdinarrain.

A raíz del hecho solo se registraron daños materiales sin heridos. Intervino persona de Personal de Prevención y Seguridad vial, y fue infraccionado el conductor del Renault Megane, por conducir bajo los efectos del alcohol.

Según manifestaron testigos al portal UrdiDigital, testimonios que también recogió la policía en el lugar, el Megane habría transitado sin luz y por el carril contrario al que correspondía por lo que la familia de Villaguay se lo encontró de repente en la ruta y no se pudo evitar la colisión.

