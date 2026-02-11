Este martes 10 de febrero, en el Centro de Convenciones, se llevó adelante la apertura de sobres y lectura de resultados de los Corsos Populares Matecito 2026, instancia final que reunió a agrupaciones, familiares, vecinos y autoridades para conocer a los ganadores de la presente edición y celebrar el trabajo realizado a lo largo de cuatro noches de desfile.

El acto contó con la presencia del secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo y los concejales María José Carro y Juan Pablo Castillo, quienes acompañaron el cómputo de los votos. También estuvieron presentes integrantes de la Dirección de Cultura, representantes de las agrupaciones participantes y público en general. La jornada fue transmitida, en vivo, a través de la cuenta oficial del Gobierno municipal en Youtube.

El recuento de votos, que dio a conocer los resultados correspondientes en cada rubro, estuvo a cargo del equipo designado por la organización, garantizando la transparencia del proceso junto al escribano Luis Daguerre. Vale destacar que los premios consisten en sumas de dinero destinadas a acompañar el trabajo y continuidad de las agrupaciones.

En la categoría Conjunto Carnavalesco, el primer premio fue para Vieja Fantasía, con un total de 222 puntos, mientras que en el rubro Murga el reconocimiento mayor fue para Los Cocoliches, con un total de 246 puntos, destacándose por sus propuestas artísticas, desempeño integral y presencia escénica a lo largo del circuito.

También se entregaron menciones individuales:

Estandarte: Los Cocoliches – 151 puntos.

Payaso: Vieja Fantasía – 150 puntos.

Director: empate entre Vieja Fantasía y Los Cocoliches – 150 puntos.

Premio Rony: empate entre Los Purretones y Los Revolucionarios del Guevara – 150 puntos.

Mejor Grupo Cornetero: Tres Deseos

La edición 2026 contó con la participación de 14 agrupaciones locales, reafirmando la vigencia del Matecito como un espacio cultural comunitario que sostiene el espíritu del carnaval desde el trabajo colectivo, la creatividad y la participación barrial.

Los Corsos Populares Matecito tendrán su despedida definitiva este viernes 13 de febrero con el tradicional Entierro de Carnaval.