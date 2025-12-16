Una réplica de la Estatua de la Libertad, de 35 metros de altura, fue derrumbada este lunes por vientos de hasta 90 kilómetros por hora en un estacionamiento en Porto Alegre, sur de Brasil.

El hecho ocurrió en el municipio de Guaíba durante un temporal que azotó la región metropolitana de esa ciudad del estado de Río Grande do Sul.

Cómo fue la caída de la réplica de la Estatua de la Libertad



El derrumbe fue filmado por testigos. El video se viralizó en redes sociales.

La estatua, de 24 metros de altura colocada en un pedestal de otros 11 metros, estaba ubicada en el estacionamiento de la conocida megatienda local Havan.



“El área fue inmediatamente aislada, siguiendo todos los protocolos de seguridad. Los equipos de obra deben iniciar, en las próximas horas, los trabajos para retirar la estatua”, dijo la empresa.