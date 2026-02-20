EL PRONÓSTICO
Viernes a pleno sol y calor en la ciudad: cómo estará el finde
Tras el temporal, mejoran las condiciones del tiempo en la provincia.
Mejoran las condiciones del tiempo este viernes 20 de febrero en Entre Ríos, según informa el Servicio Meteorológico Nacional -SMN-. Luego del temporal, no hay anuncio de lluvias y la nubosidad irá disminuyendo.
El SMN precisa que las temperaturas mínimas para hoy en Gualeguaychú se ubicarán en unos 19 grados y las máximas alcanzarán los 30 grados. La humedad permanece elevada, cercana al 97 y 100% en distintas zonas.
En cuanto al fin de semana, se prevé que la temperatura oscile entre los 17 y los 29°C, con el cielo parcialmente nublado el sábado y mayormente nublado el domingo.
