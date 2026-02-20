Mejoran las condiciones del tiempo este viernes 20 de febrero en Entre Ríos, según informa el Servicio Meteorológico Nacional -SMN-. Luego del temporal, no hay anuncio de lluvias y la nubosidad irá disminuyendo.

El SMN precisa que las temperaturas mínimas para hoy en Gualeguaychú se ubicarán en unos 19 grados y las máximas alcanzarán los 30 grados. La humedad permanece elevada, cercana al 97 y 100% en distintas zonas.

En cuanto al fin de semana, se prevé que la temperatura oscile entre los 17 y los 29°C, con el cielo parcialmente nublado el sábado y mayormente nublado el domingo.