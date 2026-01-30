La ciudad inició este viernes 30 de enero con condiciones estables y una temperatura de 24°C a primeras horas de la mañana. Según los datos oficiales, el cielo se mantendrá parcialmente nublado durante todo el día, con una humedad inicial del 84%.

La máxima para hoy será de 33°C, y la mínima de 21.

Cómo estará el finde

Enero se despide con un fin de semana a pleno sol y calor en la ciudad. Tanto sábado como domingo el cielo estará parcialmente nublado, y el termómetro oscilará entre los 19 y los 33°C.



