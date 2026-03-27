El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– informa que este viernes se presentará inestable en Gualeguaychú. Para la tarde y la noche, se indican probables lluvias y tormentas aisladas débiles. No se esperan fenómenos intensos.

La nubosidad aumentará progresivamente y la probabilidad de precipitaciones oscila entre el 40 y el 70%. No rige alerta y se aguarda que las inestabilidades continúen durante el sábado, con lluvias aisladas.

Por otro lado, se anticipan días veraniegos a partir del domingo y durante la semana próxima. Se aguardan temperaturas por encima de los 30 grados.

Tiempo en Entre Ríos: viernes 27 de marzo



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 18 grados y la máxima alcanzará los 29 grados. Se prevé aumento de la nubosidad y a la tarde noche probabilidad de tormentas aisladas.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 18 grados y una máxima de 29 grados. De mañana indican cielo parcialmente nublado y de tarde noche probables tormentas aisladas.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 19 grados y una máxima de 29 grados. Se informa cielo parcialmente nublado de mañana y posibles chaparrones de tarde y noche.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 18 grados de mínima y 29 grados de máxima, con cielo mayormente nublado de mañana y posibles tormentas aisladas de tarde y noche.