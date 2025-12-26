Este viernes el Servicio Meteorológico Nacional -SMN- prevé buen tiempo en la ciudad, aunque con temperaturas muy elevadas.

El cielo estará algo nublado y el termómetro llegará hasta los 34°C.

¿Se viene el agua?

El SMN anuncia la llegada de un sistema frontal para este sábado en Entre Ríos que provocará un cambio en las condiciones del tiempo. En algunas zonas, el fenómeno será más intenso.

Puntualmente en Gualeguaychú, entre la madrugada y la tarde de este sábado rige un alerta amarillo en toda la provincia. En el caso del sur entrerriano, se aguarda solamente para horas de la mañana.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de alrededor de 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 60 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.