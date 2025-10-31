El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- prevé buenas condiciones para este viernes y sábado, pero el pronóstico indica que habrá mayor inestablidad hacia el domingo, día en que podrían darse algunas lluvias durante la tarde.

Si bien el porcentaje de probabilidad es bajo, la alta nubosidad que comenzará a ocupar el cielo desde el sábado, traerá consigo las condiciones propensas para algunos episodios de lloviznas y chaparrones.

Así estará el tiempo en Entre Ríos este viernes

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 24 grados. En estas localidades se espera un día con cielo algo nublado.

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará los 25 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo parcialmente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 12 grados y una máxima de 25 grados. Allí también se prevé un viernes parcialmente nublado.