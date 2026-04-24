El tiempo en Gualeguaychú para este viernes se presenta con el cielo mayormente despejado y temperaturas agradables, las cuales acompañarán durante toda la jornada.

La temperatura mínima, que se ubicó en torno a los 13 grados durante la madrugada y primeras horas de la mañana, irá en ascenso con el avance del día: hacia media mañana, se esperan cerca de 18°C, mientras que el pico térmico llegará entre el mediodía y la tarde, cuando la máxima alcance los 23°C.

El cielo se mantendrá despejado o con escasa nubosidad, lo que favorecerá condiciones soleadas y estables durante todo el viernes, sin probabilidad algunas de precipitaciones. De esta manera, el pronóstico augura un fin de semana mayormente estable, con alguna nubosidad variable durante el sábado y temperaturas similares.