El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este viernes 12 de diciembre se presenta con buen tiempo en Entre Ríos. El calor se hará sentir, con máximas que en Gualeguaychú llegarán a los 34ºC

Este sábado también se aguarda una jornada calurosa, con máxima de hasta 34 grados y posiblemente una sensación térmica superior. La nubosidad iría aumentando hacia la noche.

Para el domingo se pronostica la llegada de un sistema frontal que provocaría inestabilidades en la provincia. Hay anuncio de lluvia y tormentas aisladas. Esta situación ocasionaría una baja de temperaturas para los días siguientes.

Así estará el tiempo en Entre Ríos este viernes 12 de diciembre

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 17 grados y una máxima de 34 grados. Habrá nubosidad variable durante toda la jornada, sin lluvias.

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la temperatura mínima será de 17 grados y la máxima alcanzará los 32 grados. En la capital y alrededores se espera un cielo parcialmente nublado durante todo el día.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 18 grados y una máxima de 31 grados. En estas ciudades se indica cielo mayormente nublado.

En Gualeguay y Victoria, finalmente, se prevé una mínima de 17 grados y una máxima de 33 grados, con cielo entre ligeramente y algo nublado.