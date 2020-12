VIH, la pandemia de la que no se habla: Tabú, discriminación y falta de educación sexual

Hablar de pandemia en estos tiempos es referirse al Coronavirus. Es lógico que así sea, ya que, hace más de nueve meses, llevamos una vida adaptada a los vaivenes de este virus. Pero, existe otra pandemia, hace muchos años, de la que se habla poco, o al menos no lo suficiente.

El pasado 1° de diciembre se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-SIDA, una pandemia que sólo este año sumó 160 mil infecciones nuevas en Argentina. Por eso, ElDía dialogó con dos mujeres que tienen mucho para decir al respecto. Una es la médica infectóloga Virginia Azar, que forma parte del Consultorio Amarillo del Hospital Centenario, y la otra es la activista María Celia Trejo, quien convive con el virus hace 30 años.

En Argentina se notifican 4.800 casos nuevos de VIH cada año

“El Consultorio Amarillo es un espacio de atención integral, de enfermedades de transmisión sexual y de infección por VIH. Son enfermedades muy frecuentes y tienen cierto estigma y discriminación social”, explicó Azar, sobre el dispositivo creado en el nosocomio de Gualeguaychú hace diez años, y actualmente conformado por un equipo interdisciplinario del que son parte un segundo infectólogo, una médica clínica, una enfermera especialista en control de infecciones, una administrativa, trabajadores sociales, psicólogos y, recientemente, un psiquiatra.

Embed

“La más frecuente de todas las enfermedades de transmisión sexual es la sífilis. Pero también se tratan casos de VIH, hepatitis, clamidia o gonorrea. El VIH es una infección que por el tema de la discriminación requiere un abordaje integral, para que el paciente se sienta contenido, pueda continuar en el servicio de salud y adherir al tratamiento”, indicó.

“VIH y SIDA son dos cosas distintas -continúa-. El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus que produce, en último término, el SIDA, que es el síndrome de la inmunodeficiencia humana adquirida. ¿Qué significa eso? Que es la parte final de la infección por VIH, en donde las defensas que ataca el virus están tan bajas que el paciente contrae enfermedades habituales y no habituales. Las segundas son las llamadas enfermedades oportunistas, porque se aprovechan de ese déficit de defensas para causar la enfermedad”.

191: son los pacientes vinculados en Gualeguaychú (tuvieron al menos una visita médica posterior al diagnóstico inicial)

“Entonces, una persona puede tener VIH y no tener SIDA, porque tiene su inmunidad controlada, hace el tratamiento, está indetectable (volveremos sobre este término). Si tiene todas esas condiciones, la persona con VIH es una persona sana, con una expectativa de vida como cualquier otra persona”, explicó la profesional. Y diferenció al paciente con SIDA, quien “sí tiene mayor riesgo, por las defensas bajas y la posibilidad de adquirir esas enfermedades oportunistas (Neumonía por PCP, el Sarcoma de Kaposi, por ejemplo) que pueden ser graves y ser la causa de muerte”.

-¿Eso ocurre con frecuencia?

-Si bien actualmente son menos frecuentes, porque el tratamiento es accesible y sencillo, lo seguimos viendo. Seguimos teniendo pacientes internados por enfermedades oportunistas, cuando esto realmente ya no debería ocurrir. Porque tenemos todas las herramientas para diagnosticar y tratar al paciente de forma eficaz. Pero a veces son muchas las barreras en el camino y la persona llega al sistema de salud en forma tardía. Hoy tenemos un 30% de diagnósticos tardíos, tanto en Argentina como en Gualeguaychú.

Cuadro 2.jpg



-¿Por qué ese paciente accede tardíamente al sistema de salud?

-Hay muchas razones. El miedo es una. El miedo a que se le diagnostique VIH. Hay muchos pacientes que creen que tener un diagnóstico de VIH es igual a tener una sentencia de muerte, entonces prefieren no saber, prefieren no testearse. Por otro lado, existe la falta de acceso al sistema de salud y hay médicos que todavía son reticentes a pedir un diagnóstico de VIH. Se lo piden a las personas mal llamadas promiscuas y a otras no, y esto no es así, o no debería. Todas las personas sexualmente activas corren el riesgo de adquirir VIH, entonces deberíamos testearnos todos.

-¿El tabú opera dentro del sistema de salud?

-Todavía en nuestro sistema de salud existe desconocimiento de cómo se trata el VIH, de cómo evoluciona… entonces debemos fomentar el pedido de estudios, tanto de VIH como de hepatitis viral, de sífilis. Se recomienda que todos nos hagamos, una vez al año, estos estudios de enfermedades de trasmisión sexual.

148: son los pacientes en atención permanente en el Consultorio Amarillo del Hospital Centenario

Pasa, acá y en todas partes, que hay lugares donde no se los quiere asistir por ser una persona con VIH, y por cualquier patología los derivan acá, al Consultorio Amarillo. Yo me formé en La Plata y allá pasa lo mismo. Por eso es importante que todos los médicos y en general los trabajadores del sistema de salud estén familiarizados con la atención de este paciente y se pierda el miedo. Uno de los lemas de la ONU SIDA es que para el 2030, para terminar con la pandemia tiene que haber cero discriminación y cero estigma. De esta manera, el paciente va a acceder mucho más fácilmente a los testeos y al tratamiento.

-¿Y en la actualidad cuál es el objetivo?

-Para este 2020 el objetivo de la ONU SIDA era el conocido 90-90-90. Esto quiere decir que el 90% de las personas estén diagnosticadas; el 90% tratadas, y el 90% estén indetectables. A lo que Argentina suscribió a esa meta en 2015. Si se cumplía ese objetivo se iba a acabar con la pandemia. Pero, claramente no hemos llegado a esos objetivos y el inicio de la pandemia por Covid desestabilizó muchísimo todos los sistemas de salud y, por supuesto, la atención de pacientes con VIH. En el último boletín, a nivel nacional, se informa que las personas que desconocen que tienen la enfermedad representan un 17%.

Cuadro 1.jpg

Referencias:

Pacientes vinculados: Todos los pacientes que tuvieron al menos una visita médica posterior al diagnóstico inicial en el Hospital Centenario.

Pacientes retenidos (seguimiento activo): Al menos una visita al médico infectólogo, realización de CV y CD4 o retiro de medicación en Farmacia en últimos 6 meses.

Pacientes en TARV: Pacientes que reciben al menos dos drogas antirretrovirales activas.

Pacientes CV indetectables: Presentan última CV <200 copias>

-¿Cuánto afectó la pandemia por el Covid el trabajo del Consultorio Amarillo?

- Repercutió muchísimo. Primero en cuanto a la atención de pacientes en consultorio, porque en un momento se limitó solamente a casos de urgencia. Por otro lado, también se dificultó la accesibilidad al tratamiento, porque tenemos pacientes de Urdinarrain, de Larroque, de Villa Paranacito, que no pudieron viajar, entonces debimos mandarle la medicación. Además, este año no pudimos hacer mediciones de carga viral, así que desconocemos como están nuestros pacientes con el tratamiento.

-¿El tratamiento es de por vida?

-Actualmente, sí. Porque no tenemos cura. Pero ha mejorado mucho. Antes, el paciente tenía que tomar diez, doce pastillas por día, hoy toma sólo una, con prácticamente nulos efectos adversos. Acá el paciente retira cada dos meses la medicación y, si tiene estable la carga viral, hacemos controles una vez al año.

136 mil personas con VIH se estimaron en Argentina en el 2019

-¿Cómo es la calidad de vida de ese paciente?

-Igual que la del resto. Puede hace cualquier tipo de actividad física o laboral, no tiene ningún impedimento. El paciente con VIH trasmite únicamente a través de relaciones sexuales sin protección, de una madre a un hijo (cuando no tiene el VIH controlado) o al compartir agujas y jeringas. Pero, hace más de un año, trabajamos con un concepto novedoso, que es I = I. Esto quiere decir que el paciente que no tiene el virus detectable en sangre -Indetectable-, también es Intransmisible, no lo puede trasmitir a la otra persona. Esto aplica a las relaciones sexuales. Por lo tanto, si el paciente está indetectable y tiene relaciones sin protección con su pareja no le va a trasmitir el virus.

-En término de género, ¿cuál es la relación?

- Por cada mujer diagnosticada hay 2,5 hombres con VIH. Y la población más vulnerable es la población de mujeres trans, se estima que un 30 por ciento de esa población tiene VIH.

Por cada mujer diagnosticada hay 2,5 hombres

-¿Esto tiene una relación directa con la prostitución?

-Sí.

La importancia de la Educación Sexual Integral

“Tengo 51 años, y más años vividos con VIH que sin VIH, tuve mi diagnóstico a los 22. Parecería ser que la ESI (Educación Sexual Integral) está únicamente relacionada con el aborto, nadie se detiene a pensar cuáles son los objetivos principales. Y uno de esos objetivos es la educación. Si a mí alguien me hubiese hablado en la escuela (porque en mi casa, olvidate) de cuáles son los métodos para cuidarme, qué pasa si no me cuido, a lo mejor hubiese estado más atenta, y quizá no me hubiese amparado en lo que me decían mis amigas. Éramos un grupo de cinco y sólo una, la que tenía la madre copada, iba a la ginecóloga. Y las pastillas (anticonceptivas) que tomaba ella, la tomábamos todas. Fijate el grado de inconciencia: en lo único que pensábamos era en no quedar embarazada, no existía ningún otro riesgo para nosotras”. La que habla es María Celia Trejo, parte de la Fundación Huésped y activista por los derechos de las personas con VIH-SIDA.

María Celia Trejo.jpg María Celia Trejo fue parte de #HuéspedX30, un evento de charlas para iluminar los próximos 30 años de los derechos sexuales y reproductivos, realizadas en ocasión del 30º aniversario de Fundación Huésped

“¿Por qué nos cuesta tanto instalar la ESI en las escuelas?”, se pregunta, para enseguida explicar: “Porque todo lo que tenga que ver con la sexualidad incomoda. No estamos acostumbrados a naturalizar la sexualidad como cualquier otro tema de conversación. Y todo lo que incomoda siempre es tabú. Con el VIH pasa eso, no con la sífilis, por ejemplo. Es que el VIH arrastra una historia que se llevó a miles de personas de golpe, la gente caía como moscas y no se sabía qué estaba pasando. Eso es muy difícil quitárselo a las personas de la cabeza”, razonó en diálogo con ElDía.

67% de las personas diagnosticadas se atienden en el subsistema público

“Tengo una vida totalmente normal. De hecho, después de conocer mi diagnóstico empecé a hacer mucha actividad física, participé en muchas carreras de calle, me hice personal trainer, di clases de indoor cycle, hice salidas en bicicleta de muchos kilómetros, viajé mucho, estudié, terminé mi carrera y trabajo. Estoy en pareja, mi pareja no tiene VIH, y soy una mujer muy feliz. Pero, lamentablemente, mi historia no es la de muches”, aclaró.

Embed

Por otra parte, respecto a las metas de la ONU SIDA para este año, consideró: “No podemos llegar al 90% de personas que tengan su diagnóstico si no se está promoviendo los testeos. Muchas personas siguen trasmitiendo la infección sin siquiera saberlo. Tenemos todo para frenar esta pandemia: el tratamiento gratuito, los testeos, además, una persona tratada disminuye a tal nivel la carga viral que es imposible contagiar a otra. Pero faltan políticas públicas”.

17% Desconoce su diagnóstico

En esta línea, la activista se refirió al incremento de los casos de personas mayores de 60 años con VIH. “Indagando en cada historia se detectó que los médicos nunca le habían ofrecido el test de VIH a estas personas, por el prejuicio existente que sostiene que a determinada edad la gente deja de tener relaciones sexuales, y no es así”, aclaró. Y cerró con una frase tan actual como pertinente: “Los profesionales de la salud no están para emitir juicios, están para educar y cuidar. Lo más importante para terminar con esta pandemia es reforzar todo el tiempo el cuidado y el testeo, ese es el camino”.

Para más información podés acceder a www.unaids.org/es