Villamonte justificó la compra de Parque del Sol con una mirada ambiental

“Parque del Sol tiene casi 23 hectáreas en lo que hay un monte, una especie de selva en galería, una diversidad de fauna y flora enorme. No hay actividad humana exitosa y posible si no conservamos la naturaleza y el ambiente”, apuntó, en este sentido. Y, al ser consultada por lo que viene, indicó: “Lo primero que tenemos que tener es la base sobre la cual poder construir un proyecto. Recién ahora, que está autorizada la compra, podemos empezar a abordar los proyectos que hay para ese lugar. Se puede construir, se puede hacer escuelas de agroecología, como se hace en Las Piedras, por ejemplo. Además, por otro lado, tenemos muy pocos pulmones verdes en la ciudad para la dimensión que tiene el ejido: Las Piedras, el Parque Florístico del Parque Unzué, más las otras siete reservas privadas, y eso no es suficiente”.

“Estamos todos preocupados por la coyuntura, algo que es muy lógico, pero debemos pensar en el futuro, necesariamente. Proyectar a futuro significa, justamente, preservar el ambiente, la vida, la salud. Todas las pandemias que se produjeron en el mundo fueron producidas por zoonosis, ¿qué es esto? determinados microorganismos que producen enfermedades en animales han ido pasando al hombre ¿por qué? Porque a los animales se los ha sacado de su ámbito natural, se han mezclado especies que no tendrían que mezclarse y entonces sufrimos las consecuencias”, explicó quien fue una de las colaboradoras de la Asamblea Ambiental Ciudadana Gualeguaychú en sus inicios.

Al ser consultada por la actual situación sanitaria en la que se votó la ordenanza, Villamonte consideró que “el momento sanitario que vive el departamento Gualeguaychú tiene mucho que ver con lo que está haciendo el Estado municipal y la ayuda que puede prestar”. Pero “nosotros no podemos hacernos cargo de todo el estado de salud de la ciudad, porque hay cosas que son responsabilidades nuestras, pero también hay gran responsabilidad de la Provincia y de la Nación. Desde el Municipio se está haciendo muchísimo en esta pandemia, de hecho, yo soy voluntaria para seguimiento domiciliario de pacientes, y hace rato que dejé mi consultorio, pero lo hago porque todos somos necesarios”.

“Para esta gestión se trata de un eje preponderante el ambiental”, reivindicó la concejal y, seguidamente, recordó sus primeras acciones al frente de la Dirección de Ambiente de la Municipalidad (2015-2019). “Lo primero que hicimos fue convocar a todas las ONGs que trabajan el tema ambiental en la ciudad, conversamos y aprendimos mucho de ellas. En base a las prioridades que nos fueron marcando, fuimos avanzando, por ejemplo, con el Parque Industrial. Y después de 20 años de problemas de contaminación, y gracias al trabajo conjunto, logramos sanearlo”.

“Se han hecho muchas cosas respecto a lo ambiental, pero la realidad es que nunca alcanza, porque estamos tan ocupados y distraídos con los problemas de la coyuntura, algo que es sumamente lógico, reitero, que no podemos pensar un poco más allá de lo inmediato. Y pensar es el futuro es urgente, por nosotros y, sobre todo, por los que vienen. Parque del Sol es parte de ese pensamiento y de ese proyecto de futuro”, sintetizó.