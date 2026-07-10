La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, participó este miércoles por la noche de la vigilia por el 210° aniversario de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán. Allí compartió el acto central con el presidente Javier Milei, en un contexto donde volvió a evidenciarse la distancia política que mantiene con el jefe de Estado. Tras la ceremonia oficial, la titular del Senado dialogó con la prensa, pidió unidad entre los argentinos y dejó abierta la posibilidad de competir en las elecciones presidenciales de 2027.

Villarruel asistió por primera vez desde el inicio de su mandato a este tradicional acto patrio, tras ser invitada formalmente por el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo. Durante la ceremonia, la vicepresidenta permaneció ubicada en la primera fila del público, mientras Milei encabezó el estrado oficial y pronunció su discurso por el Día de la Independencia, en el cual afirmó que "este momento histórico se asemeja a una segunda independencia".

Una vez finalizado el acto, el Presidente y su comitiva ingresaron al interior de la Casa Histórica. En tanto, Villarruel permaneció en el exterior del predio para dialogar con los medios de comunicación presentes. Al ser consultada sobre el mensaje emitido por Milei, la funcionaria sostuvo que la fecha patria debe convocar a la reflexión de todos los sectores: "Creo que el discurso que tenemos que dar es el de una unidad ante momentos difíciles de todos los argentinos", expresó, diferenciándose de la tónica del Ejecutivo al señalar que "el discurso del Presidente es político; hoy conmemoramos una fecha que nos trasciende a todos los espacios políticos".

Durante la entrevista, Villarruel también se refirió a su futuro político y a las elecciones de 2027. Aseguró que actualmente su prioridad es cumplir con sus funciones institucionales, aunque no descartó un proyecto presidencial: "Hoy por hoy simplemente pienso en cumplir con mi deber, que es el de vicepresidente de la Nación, en un momento histórico importante". Sin embargo, dejó una definición sobre sus aspiraciones a largo plazo: "Me gustaría ser la persona que sirva a los argentinos con decencia, con honestidad y con profundo patriotismo; con eso yo ya estoy hecha".

La organización del viaje volvió a reflejar el distanciamiento político con la Casa Rosada. La vicepresidenta viajó a Tucumán en un vuelo totalmente distinto al del Presidente y el resto del Gabinete nacional. Arribó al Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo cerca de las 22, donde fue recibida de forma independiente por el vicegobernador local, Miguel Acevedo.

La situación recordó lo ocurrido el pasado 20 de junio en Rosario, cuando Villarruel asistió al acto por el Día de la Bandera sin haber sido incluida en la convocatoria oficial del Poder Ejecutivo, debiendo confirmar su presencia a través de sus redes sociales.