La vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, puso en marcha formalmente un Programa de Alivio Financiero destinado a los trabajadores de la Cámara alta. La medida fue instrumentada a través del Decreto Presidencial del Senado 0630/2026.

El esquema permite a los empleados acceder a un adelanto excepcional de haberes equivalente a un máximo de tres sueldos netos, calculados sobre la liquidación salarial de octubre de 2026. Según informaron desde el cuerpo legislativo, el beneficio está orientado de forma exclusiva a la cancelación total de obligaciones financieras preexistentes.

El programa no contempla intereses, comisiones ni gastos administrativos de ninguna especie. Los trabajadores beneficiarios deberán devolver estrictamente el monto del capital recibido en un plazo máximo de nueve cuotas mensuales.

La iniciativa se financia íntegramente con recursos provenientes del ahorro acumulado en la propia administración del Senado. Voceros de la Cámara alta señalaron que los fondos no representan un gasto presupuestario extra, ya que serán recuperados con las devoluciones del personal.

Para justificar la medida, el decreto se apoya en datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que reflejan el crecimiento del endeudamiento familiar y el impacto de la situación económica en los ingresos. El acceso abarca deudas con bancos, gremios, billeteras virtuales y prestamistas no bancarios, dejando fuera los créditos hipotecarios y prendarios.

Esta decisión profundiza las visibles diferencias políticas entre Victoria Villarruel y el presidente, Javier Milei. Mientras la vicepresidenta apunta a mitigar el peso de las obligaciones financieras sobre los trabajadores, desde el oficialismo defienden los resultados del programa económico general y relativizan el alcance del endeudamiento de los hogares.