La vicepresidenta Victoria Villarruel publicó, en sus redes sociales, un mensaje de “fortaleza, unidad y paz”, en medio de la tensión con el Gobierno Nacional y evitó referirse al Tedeum del 25 de Mayo, al que no fue invitada.

"Bajo la mirada de la Virgen, le pedí que cuide a nuestra Patria y que fortalezca nuestra fe en tiempos difíciles, encontrando, bajo su amparo, fortaleza, unidad y paz", escribió la mandataria.

El conflicto que mantiene con el presidente Javier Milei ya no se disimula y más aún después de que, el pasado viernes, se informara desde la Secretaria de la Presidencia, comandada Karina Milei, que Villarruel no formaría parte del Gabinete que acompañará al jefe de Estado en el tradicional acto en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

En este día celebramos a María Auxiliadora, advocación mariana muy presente en la fe de los argentinos y vinculada a la tradición salesiana que dejó una huella espiritual y educativa en nuestro país.



María Auxiliadora acompaña desde hace generaciones a las familias, a los… pic.twitter.com/zT61zQfeWc — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) May 24, 2026

Esta decisión rompió con el histórico protocolo ejecutivo donde, hasta el año pasado, se vio a ambos mandatarios mantener un trato cordial. Asimismo, es una repuesta a la agenda paralela que inició, hace varios meses, la vicepresidenta para despegarse de las medidas que toma Milei y con las que Villarruel no está de acuerdo.

Por su parte, el Arzobispado aclaró que el listado de asistentes depende de forma exclusiva de la Presidencia y se abrió del comunicado que anunciaron desde el Poder Ejecutivo, la semana pasada.

En un pasado no muy lejano, el presidente Milei ha realizado varias acusaciones públicas sobre su vice y hasta la calificó de ser una "traidora"; a pesar de ello, afirmó ante los medios de comunicación, que nunca le pidió su renuncia y que va a formar parte de su Gabinete hasta que ella lo decida.

La ceremonia oficial comenzará este lunes 25, a las 10 de la mañana, y contará con la asistencia del Presidente, sus ministros y el resto de su equipo de trabajo.

Fuente: NA