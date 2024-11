Julián Álvarez fue titular en los dos encuentros de la Selección Argentina por la doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Pese a su actuación en el terreno de juego, la Araña logró encontrarse en los portales de noticias por un insólito rumor, el cual lo relacionaba con la exactriz porno Mia Khalifa, que lanzó un comunicado en el que negó las versiones.

La modelo y empresaria de 31 años, oriunda de Líbano, fue arrobada durante los últimos días por las versiones que trascendieron en el viejo continente de un romance con el delantero de Atlético de Madrid y empleó sus redes sociales (dentro de las cuales tiene millones de seguidores) para ponerle un fin a los rumores.

La exactriz porno no mencionó a Álvarez, pero confirmó que no existe tal relación y por qué no saldría con el argentino: "Para aclarar las cosas: no estoy saliendo con nadie, y si lo estuviera, ciertamente no sería con alguien que no tenga la edad suficiente para recordar dónde estaba el 11 de septiembre".

Esa aclaración temporal refiere al atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, el cual tuvo lugar en 2001, mientras que el atacante producto de las divisiones inferiores de River nació el 31 de enero de 2000; motivo por el cual tendría poco menos de dos años y difícilmente tenga recuerdo del ataque terrorista que conmocionó a Estados Unidos y al mundo.