Un sujeto de 31 años que debía cumplir prisión bajo la modalidad domiciliaria fue aprehendido durante las primeras horas de la mañana de hoy por efectivos policiales, luego de ser señalado por un vecino como el autor de un hecho ilícito cometido momentos antes.

El procedimiento se originó en el marco de las recorridas preventivas de la patrulla policial, cuando un vecino de la zona interceptó al móvil para alertar a los uniformados sobre un delito del que acababa de ser víctima.

Con los datos recopilados e indicios levantados en el lugar, los pesquisas lograron determinar a prima facie la identidad del sospechoso y tras un rápido patrullaje, los efectivos localizaron al sujeto en la vía pública, sobre bulevar Ferrari, en las cercanías de Bulevar González.

Según informó 03442, al verificar la información del individuo en el sistema policial, los investigadores constataron que sobre el hombre de 31 años pesaba una medida de prisión domiciliaria vigente en una finca del sector, la cual se encontraba violando de forma flagrante al momento de ser interceptado.

Por disposición de la Magistratura en turno, el detenido fue trasladado a la sede policial por el quebrantamiento de la medida impuesta y su presunta participación en el hecho delictivo denunciado.