"Llevo años queriendo escribir esto... Llevo años esperando esta noticia! Si sos mamá, tía, abuela, papá, hermano vas a entender y vas a querer la misma justicia que estoy buscando hace muchísimos años...", comenzó escribiendo Jesica, que denunció a su padre G.M.G. (no se puede publicar su nombre por cuestiones legales, hasta que sea declarado culpable).

Y luego detalló los aberrantes hechos que padeció: “Desde que tengo uso de razón sufrí maltrato infantil de parte de mi progenitor G. M. G. y con tan solo 8 años sufrí de violación de parte de la misma persona, muchas veces me pregunté por qué me pasó a mi? Por qué nadie me ayudó? Por qué nadie se dio cuenta? por qué no podía gritar? por qué no podía hablar? O simplemente por qué esta persona lo hacía?”

Continuó: “Anuló mi personalidad, me manipuló durante tantos años, hasta hacerme creer que con tan solo 8 años eso que me hacía estaba bien, que era lo correcto por que mamá o mi hermano podían terminar mal. Muchas veces las víctimas de abuso sexual tienden a no recordar con exactitud muchos momentos, pero en mi caso recuerdo todo patente, cada detalle, cada amenaza, cada paliza por negarme a hacer lo que él quería... el abuso siguió durante muchos años... Llegué a los 15 años cuando pude enfrentarlo sin miedo, pero aún así seguían las amenazas y los golpes...”.

“Mi madre hizo lo que pudo, lo se! incluso llegué a sentirme culpable por negarme muchas veces a acostarme con el por qué sabía que mi madre pagaría a golpes cada vez que yo me negaba... Cuando me negaba me amenazaba y me demostraba castigando a mi madre con muchos golpes. Mi hermano sufriendo a la par y mi madre preguntándose por qué tanto odio... Muchas veces pensé que me iba a matar, pero el sabía dónde pegarme, dejándome marcas en todo el cuerpo menos en la cara... Pasó el tiempo y el último maltrato fue cuando se enteró que estaba embarazada de mi hijo Tiago... Dónde intento que lo aborte, me dio la última paliza y por suerte me echó de mi casa”, relató.

“Pude irme y lograr rehacer mi vida, aunque por muchos años me la hizo muy difícil, buscando conflictos con mi familia e incluso sufrimos muchas amenazas! Hice una denuncia penal hace muchísimos años, me hicieron test psicológicos donde dieron positivos y finalmente se elevó a juicio. Si me quedaron secuelas? Si ... Muchas , sufro de muchas cosas pero lucho día a día para salir adelante aunque mi niñez y adolescencia nadie me la devuelve!”, expresó.

“HACE UNOS DIAS ME DAN LA NOTICIA DE QUE EL JUICIO POR JURADO COMIENZA EL DIA 30 DE JUNIO! ESTA LUCHA ES POR MI INFANCIA, POR MI HERMANO, POR MIS HERMANOS QUE EN ESTE MOMENTO ESTAN A CARGO DE ÉL Y POR TODOS LOS NIÑOS QUE ESTAN PASANDO POR LA LA MISMA SITUACIÓN. LUCHEMOS POR ELLOS, ENSEÑEMOSLE A QUE HABLAR ES LO CORRECTO, A GRITAR SI ES NECESARIO, QUE SE HAGA JUSTICIA POR TODOS LOS CHICOS QUE ESTAN PASANDO POR MALTRATO, POR VIOLACIÓN. BASTA DE TANTO MALTRATO INFANTIL, DE TANTA VIOLENCIA! YO SENTI QUE ME IBA A MATAR Y ACA ESTOY BUSCANDO JUSTICIA HACE MUCHOS AÑOS!”, concluyó la gualeguaychuense.