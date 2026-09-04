Alrededor de las 04.50 horas, personal policial de la Comisaría Sexta intervino ante un hecho de violencia de género ocurrido en inmediaciones del Barrio 348.



Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un hombre de 30 años, quien se encontraba en estado de ebriedad, había mantenido una discusión con su pareja. Durante el altercado, el individuo rompió una taza, (autolesionándose con un fragmento de la misma), y provocándose un corte en la muñeca.



Ante la urgencia de la situación, el personal policial procedió a trasladarlo al Hospital Centenario, donde recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta.



Tras poner en conocimiento de lo sucedido a la UFI de Género, se dispuso la entrevista de ambas partes y que el hombre no regresara al domicilio.



Al ser notificado de dicha medida, el sujeto adoptó una actitud agresiva e intentó dirigirse nuevamente hacia la vivienda, desoyendo las indicaciones impartidas por los funcionarios policiales.

Ante su conducta y resistencia al accionar policial, se procedió a su aprehensión, siendo trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó a disposición de la autoridad judicial competente por el delito de Resistencia a la Autoridad.