Argentina registró 192 víctimas fatales de violencia de género durante los primeros nueve meses de 2026, según el informe difundido por el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, dirigido por La Casa del Encuentro. Entre Ríos contabilizó siete femicidios y 11 intentos de femicidio durante el período analizado.

Del total registrado en el país, el relevamiento contabilizó 164 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, nueve transfemicidios y 19 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

Otro de los datos que surgió del informe fue que 226 hijas e hijos quedaron sin madre, de los cuales el 55% eran menores de edad.

Siete femicidios y 11 intentos en Entre Ríos

El relevamiento ubicó a Entre Ríos con siete femicidios registrados entre enero y septiembre de 2026, mientras que también contabilizó 11 intentos de femicidio en territorio provincial.

En términos absolutos, Buenos Aires fue la provincia con mayor cantidad de casos del país, seguida por Santa Fe y Córdoba.

A nivel nacional, el Observatorio contabilizó además 401 intentos de femicidio, casos que continuaban bajo seguimiento.

Más de la mitad ocurrió en la vivienda de la víctima

El informe reveló que en el 54% de los casos los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas.

Asimismo, el 56% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima o en el domicilio que compartía con el agresor.

De acuerdo con el relevamiento, 22 víctimas habían realizado previamente una denuncia, cifra equivalente al 15% de los casos analizados. En otras 11 situaciones, los agresores tenían medidas cautelares de prevención.

La Casa del Encuentro planteó que esos datos evidenciaron dificultades en el acceso a la Justicia y cuestionó la efectividad de las medidas de protección en aquellos casos en los que los agresores continuaron ejerciendo violencia.

Además, el informe indicó que 29 femicidas se suicidaron después de cometer los crímenes.

Los contextos registrados

Entre las víctimas contabilizadas, hubo 15 casos en contextos vinculados con la narcocriminalidad y otros 14 presentaron indicios de abuso sexual.

También se registraron siete víctimas migrantes, cinco embarazadas y una perteneciente a pueblos originarios. Otros tres casos fueron contabilizados en presuntos contextos de prostitución o trata.

El relevamiento señaló, además, que ocho de los femicidas pertenecían o habían pertenecido a fuerzas de seguridad.

“La figura de femicidio no puede retroceder”

En el documento, La Casa del Encuentro también manifestó su preocupación ante la posibilidad de que la Corte Suprema adopte una interpretación que, según la organización, podría restringir el alcance del femicidio como agravante contemplado en el artículo 80, inciso 11, del Código Penal.

La entidad sostuvo que el contexto de violencia de género debía probarse respetando las garantías del debido proceso, pero consideró que exigir una relación de pareja, convivencia o antecedentes previos de violencia podría limitar el alcance de la figura.

“La figura de femicidio no puede retroceder”, expresó La Casa del Encuentro.

La organización recordó que elabora relevamientos desde 2008 y participó del proceso que derivó en la incorporación del femicidio como agravante en la legislación argentina.

Finalmente, reclamó el cumplimiento efectivo de las normas vigentes relacionadas con la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, la Ley Micaela, la reparación económica para niñas, niños y adolescentes, la asistencia jurídica a víctimas y la lucha contra la trata de personas.

“No naturalicemos las violencias: no son solo datos, detrás de cada víctima hay cientos de víctimas colaterales”, concluyó la organización.

Fuente: ElOnce