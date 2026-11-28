Los números sobre violencia de género no dejan de sorprender ni de doler y dan cuenta de una realidad que está lejos de solucionarse en Argentina. Esta semana, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia del Poder Judicial de Entre Ríos (Rejucav) presentó un informe estadístico que reveló que, entre enero y octubre, se registraron 10.798 causas por esta problemática.

“De enero a noviembre, ingresaron 745 denuncias, de las cuales hay 562 con medidas de protección inhibitorias o de coerción personal, 75 imputaciones y victimarios sometidos a proceso penal por delitos de violencia hacia la mujer y en contexto de violencia de género, y 28 sentencias de condena”, informó Carolina Costa, de la Fiscalía de Género de la ciudad.

Esta cifra representa un aumento cercano al 160% en la cantidad de denuncias realizadas en sólo dos años. Ya que, en 2024, la Fiscalía recibió 287 denuncias. Los datos actuales, permiten afirmar que los casos casi se triplicaron (2,6%) desde entonces.

La División de Estadísticas de la Policía reportó que, entre enero y octubre, las dependencias policiales del departamento recibieron 299 denuncias por violencia de género. Este dato permite poner especial foco en el rol de las comisarías como espacios de primera recepción y contención frente a esta problemática. A diferencia de lo que ocurre en Gualeguaychú —donde la Fiscalía concentra la mayor cantidad de presentaciones—, a nivel provincial el informe del Rejucav reveló que el 81,9% de las denuncias ingresa a través de la Policía, algo comprensible ya que solo existen tres unidades fiscales especializadas en toda Entre Ríos: en Paraná, Concordia y nuestra ciudad.

Por otra parte, el Área de Género, Diversidad y Protección a Personas Vulnerables del Municipio realizó, desde 2024 hasta la actualidad, 424 intervenciones vinculadas con la atención y el abordaje de situaciones de violencia. Su responsable, Claudia Fiorotto, explicó que estas acciones “involucran entrevistas, asesoramiento legal, acompañamiento, no solo a los juzgados o a la Policía, sino también derivaciones a otras instituciones y visitas domiciliarias, entre otras”.

En ese mismo período, 50 mujeres recibieron alojamiento y contención en la Casa de la Mujer, el dispositivo municipal que brinda resguardo a quienes necesitan un espacio de protección ante situaciones de violencia, junto con el acompañamiento necesario para atender sus circunstancias particulares. Además, 110 varones participaron del programa Voces de Cambio, un espacio de reflexión sobre las masculinidades, las conductas y las formas de vincularse, que tiene el objetivo de contribuir a la prevención de las violencias.

El mapa de la violencia en Entre Ríos

Más allá del volumen total de expedientes iniciados en la provincia, el relevamiento del Rejucav permite observar cómo se configuran estas situaciones en la práctica. Al analizar el ámbito en el que ocurren las agresiones contra las mujeres, la modalidad doméstica concentra el 79,3% de los casos. Le siguen la violencia en el espacio público (13,4%) y la digital o telemática (4,0%, equivalente a 218 registros). En menor proporción aparecen las modalidades: laboral (2,4%), institucional (0,6%), pública política (0,3%) y mediática (0,1%).

El informe advirtió que no se registraron denuncias en las modalidades obstétrica ni contra la libertad reproductiva. La ausencia de registros en estas categorías también constituye un dato relevante, aunque no permite concluir que estas formas de violencia no ocurran: puede estar relacionada con dificultades para identificarlas, reconocerlas o denunciarlas.

La concentración de denuncias en la modalidad doméstica muestra la relevancia de los vínculos familiares y afectivos como contexto en el que se producen las situaciones de violencia. Más de la mitad de los vínculos consignados (53,6%) corresponde a parejas o exparejas. Las exparejas representan el 36,0% —exnovios (20,2%), exconvivientes (15,1%) y personas divorciadas (0,7%)— y las parejas actuales, el 17,6% —convivientes (9,1%), novios (5,7%), matrimonios (2,6%) y otras relaciones sexoafectivas (0,1%)—.

Estos datos permiten advertir la persistencia de la violencia en los vínculos afectivos y muestran que la finalización de una relación no necesariamente implica el cese de las situaciones de violencia. En determinados casos, la ruptura puede constituir un contexto de continuidad o intensificación de las conductas de hostigamiento, control y persecución.

A diferencia de las modalidades, que identifican los ámbitos en los que se manifiesta la violencia, los tipos describen las formas en que esta se ejerce. Entre los tipos registrados, la violencia psicológica es la más frecuente (58,8%), seguida por la violencia física (27,2%). También se registran violencia patrimonial o económica (7,3%), sexual (4,4%), simbólica (2,2%) y política (0,2%).

La elevada proporción de registros de violencia psicológica permite visibilizar manifestaciones que no siempre dejan marcas físicas, pero que pueden afectar profundamente la autonomía, la integridad y el desarrollo de las mujeres. Se expresa, entre otras formas, mediante amenazas, humillaciones, manipulación, aislamiento, control y hostigamiento.

Las violencias no suelen presentarse de manera aislada ni bajo una única forma. Un mismo caso puede registrar más de un tipo de violencia, lo que evidencia el carácter complejo y multidimensional de estas situaciones y la necesidad de respuestas institucionales que contemplen sus distintas manifestaciones.

El 18,5% de las mujeres víctimas registradas percibía cuota alimentaria, se encontraba desempleada, tenía un trabajo irregular o recibía asistencia estatal al momento de la denuncia.

Las condiciones de precariedad laboral, la falta de ingresos propios y la dependencia económica pueden limitar las posibilidades de las mujeres de interrumpir situaciones de violencia y sostener alternativas de vida autónoma. Por ello, la dimensión económica constituye un aspecto relevante para el análisis de este problema y para la planificación de respuestas institucionales integrales.

Entre los registros de mujeres víctimas con nivel educativo consignado, el 49,3% corresponde a mujeres que completaron la educación primaria pero no el nivel secundario, y el 7,3%, a mujeres que no pudieron terminar la primaria. No obstante, esto no implica que las mujeres con mayor nivel socioeconómico y educativo estén exentas de sufrir violencia de género.

El 85% de las denuncias fue formulado por la propia víctima y el 8,7%, por familiares. Entre enero y octubre de 2026, se registraron 4.966 redenuncias por nuevos hechos de violencia entre las mismas partes.

La reiteración de la violencia constituye un indicador fundamental en las estadísticas con perspectiva de género, porque permite visibilizar que la violencia denunciada no siempre se limita a un hecho aislado, sino que puede persistir después de la primera intervención judicial. Incorporar las redenuncias permite dimensionar la continuidad de las situaciones denunciadas y aporta información relevante para el seguimiento de los casos y el análisis de la respuesta judicial.

En los procesos de violencia familiar, de violencia por razones de género y penales se registraron 77.202 medidas. De ese total, 71.328 corresponden a medidas de protección de derechos y 5.874, a medidas de coerción previstas en el Código Procesal Penal. Una misma denuncia puede dar lugar a más de una medida.

Entre las medidas de protección más frecuentes se encuentran el cese de actos molestos o de perturbación, con 18.835 registros; la prohibición de acercamiento, con 15.996, y la implementación del Botón Antipánico, con 5.395. También se registraron prohibiciones de ingreso o reingreso al domicilio (4.602), abstenciones de concurrir al domicilio de la denunciante (4.018), derivaciones a tratamiento terapéutico (2.345), exclusiones del hogar (2.140), derivaciones al Copnaf (1.654) y cuotas alimentarias provisorias (667). Esta última categoría incluye registros de alimentos, cuidado y comunicación provisoria.

En relación con los recursos tecnológicos de resguardo, la Oficina de Violencia de Género (OVG) otorgó, además, 243 dispositivos de propiedad del Superior Tribunal de Justicia, destinados a víctimas de distintas jurisdicciones de la provincia.

Según el documento, el 81,9% de las denuncias ingresaron por dependencias policiales, el 9,4% por vía judicial y el 5,7% por fiscalías; el 0,7% fue recibido por organismos administrativos con competencia en la materia y en el 2,3% no se consignó el dato.

Por último, la OVG recibió 1.630 presentaciones por canales digitales, a través de su formulario electrónico y del Sistema Integrado de Administración de Violencia (SIAV). El 91% fue realizada por la propia víctima. En el tercer trimestre, las presentaciones crecieron un 21% respecto del primero.

La incorporación de canales digitales amplía las posibilidades de acceso a la justicia y diversifica las vías disponibles para solicitar intervención institucional.

A nivel local, quienes requieran orientación, asistencia o acompañamiento pueden dirigirse a la Fiscalía de Género o al Área de Género, Diversidad y Protección a Personas Vulnerables del Municipio, además de contar con atención las 24 horas en las dependencias policiales del departamento y a través de la línea gratuita 144.