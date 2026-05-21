El terrible hecho de violencia de género fue notificado esta mañana, cerca de las 10 horas. Ocurrió en un domicilio de la calle Andrade al 300 aproximadamente, lugar en el que se requirió la presencia de Bomberos por un principio de incendio dentro de la vivienda, situación que logró ser controlada sin producir daños materiales de consideración.



En el lugar, la Policía entrevistó a una mujer de 51 años, quien presentaba lesiones visibles en el labio y manifestó haber sido agredida físicamente por su pareja, indicando además que éste habría arrojado un bracero dentro de lavivienda.



Ante esta situación, se procedió a la aprehensión de un hombre de 54 años, quien fue trasladado a la sede policial, quedando supeditado a la causa por disposición de la Fiscalía de Género interviniente.

Asimismo, la victima fue trasladada para ser examinada por el médico policial y posteriormente realizar la correspondiente denuncia.