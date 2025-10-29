En horas de la tarde de este miércoles, alrededor de las 14:10, personal de Comisaría Novena intervino ante un incendio de vehículo ocurrido en calle Sobral, próximo al 2250.

En el lugar, una mujer manifestó que momentos antes había mantenido una discusión con su pareja, en el marco de problemas de convivencia y violencia. Según se pudo establecer, el hombre se había hecho presente para retirar sus pertenencias y pretendía llevarse una camioneta Ford F-100, la cual no logró poner en marcha. Mientras aguardaba la llegada de un familiar, el vehículo comenzó a incendiarse, resultando con importantes daños materiales.

Posteriormente, el masculino se presentó en la Comisaría Novena, donde radicó una denuncia, manifestando que su pareja habría provocado el incendio. En tanto, la mujer, en estado de crisis nerviosa, fue contenida por el personal policial y orientada a radicar la correspondiente denuncia, resguardando su integridad. Se dio intervención al área de Minoridad, que trasladó a la misma junto a su hijo menor de edad para su resguardo.

En el lugar trabajaron Bomberos y Peritos en Criminalística, conforme a lo ordenado por la Fiscalía interviniente, que dispuso además el secuestro del vehículo, la toma de fotografías y la detención del masculino, quien fue posteriormente trasladado a Jefatura Departamental, quedando a disposición del Ministerio Público Fiscal.